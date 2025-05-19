Восстановить почти нереально: россияне жалуются на массовые блокировки аккаунтов PlayStation, — росСМИ

Компания Sony начала массово блокировать россиянам аккаунты PlayStation, которые те ведут через адреса других регионов, в частности Казахстана, США или Турции в попытках обойти ограничения. Сеть буквально кишит жалобами от тысяч российских пользователей, которые потеряли свои доступы и не могут восстановить аккаунты.

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О массовых блокировках российских игровых аккаунтов рассказали в местном Telegram-канале "Прямой Эфир — Новости" 18 мая.

"Sony начала массово блокировать россиянам аккаунты PlayStation с турецким, казахстанским и другими регионами", — говорится в сообщении.

Также в паблике рассказали, что тысячи игроков и перекупов жалуются в сети на то, что потеряли доступы к сервисам PSN, а также к играм на десятки тысяч рублей.

"Разблокировать аккаунт практически невозможно", — пишут в канале.

Также медиа обнародовало скриншоты жалоб россиян на блокировку аккаунтов PlayStation.

Скриншот | жалобы россиян на блокировку аккаунтов PlayStation

Скриншот | жалобы россиян на блокировку аккаунтов PlayStation

Россияне пишут, что пытаются восстановить доступы к аккаунтам, однако им ничего не удается. Один из авторов утверждает, что звонил несколько раз по разным аккаунтам, однако обойти блокировку так и не смог.

"Звонил по трем аккаунтам, после получаса разговора по каждому ответ один и тот же: ваш аккаунт заблокирован нашей службой безопасности, все", — жалуется он.

Еще один россиянин говорит, что его другу заблокировали турецкий аккаунт по "неизвестным причинам".

У одного из российских пользователей, который выложил свою историю в сети, служба безопасности PlayStation заблокировала вообще четыре аккаунта: российский, турецкий, американский и украинский.

Скриншот | жалобы россиян на блокировку аккаунтов PlayStation

Работают ли PlayStation в России: что известно

Компания Sony активно поддерживала украинцев с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и предоставляла бесплатный доступ к подписке PS Plus в течение двух лет. В октябре 2024 года на сайте gameinside.ua сообщили, что компания решила окончательно ликвидировать свое юридическое лицо в России.

Из открытых источников известно, что свою деятельность в России компания завершила еще в 2022 году, когда закрыла доступ к Playstation Store. Тогда же Sony также остановила поставки официальных консолей в страну.

Напомним, 16 мая в EGW сообщили, что на Epic Games бесплатно раздают культовую игру Dead Island 2.

6 мая компания Rockstar представила второй трейлер GTA 6.