Відновити майже нереально: росіяни скаржаться на масові блокування акаунтів PlayStation, — росЗМІ

Компанія Sony почала масово блокувати росіянам акаунти PlayStation, які ті ведуть через адреси інших регіонів, зокрема Казахстану, США чи Туреччини у намаганнях обійти обмеження. Мережа буквально кишить скаргами від тисяч російських користувачів, які втратили свої доступи й не можуть відновити акаунти.

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Про масові блокування російських ігрових акаунтів розповіли у місцевому Telegram-каналі "Прямой Эфир — Новости" 18 травня.

"Sony почала масово блокувати росіянам акаунти PlayStation із турецьким, казахстанським та іншими регіонами", — йдеться у повідомленні.

Також у пабліку розповіли, що тисячі гравців та перекупів скаржаться у мережі на те, що втратили доступи до сервісів PSN, а також до ігор на десятки тисяч рублів.

"Розблокувати акаунт практично неможливо", — пишуть у каналі.

Також медіа оприлюднило скріншоти скарг росіян на блокування акаунтів PlayStation.

Скріншот | скарги росіян на блокування акаунтів PlayStation

Скріншот | скарги росіян на блокування акаунтів PlayStation

Росіяни пишуть, що намагаються відновити доступи до акантуів, однак їм нічого не вдається. Один із дописувачів стверджує, що звонив кілька разів за різними акаунтами, однак обійти блокування так і не зміг.

"Дзвонив за трьома акаунтами, після пів години розмови за кожним відповідь одна й та ж: ваш акаунт заблокований нашою службою безпеки, все", — скаржиться він.

Ще один росіянин каже, що його другові заблокували турецький акаунт через "невідомі причини".

В одного з російських користувачів, який виклав свою історію у мережі, служба безпеки PlayStation заблокувала взагалі чотири акаунти: російський, турецький, американський та український.

Скріншот | скарги росіян на блокування акаунтів PlayStation

Чи працюють PlayStation у Росії: що відомо

Компанія Sony активно підтримувала українців від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році й надавала безплатний доступ до підписки PS Plus упродовж двох років. У жовтні 2024 року на сайті gameinside.ua повідомили, що компанія вирішила остаточно ліквідувати свою юридичну особу в Росії.

З відкритих джерел відомо, що свою діяльність в Росії компанія завершила ще у 2022 році, коли закрила доступ до Playstation Store. Тоді ж Sony також зупинила поставки офіційних консолей в країну.

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