Инди-игра про выживание в зомби апокалипсисе "выстрелила" в Steam: в чем причина успеха

Небольшая инди-игра с не самой суразной графикой, находящаяся на платформе Steam в раннем доступе смогла внезапно увеличить свою популярность на 2000%. В этом ей помогли не только прошедшие недавно летние скидки, но и ряд уникальных черт, отличающих ее от других подобных игр в магазине, сообщает Insider Gaming.

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SurrounDead являет собой песочницу с элементами выживания в открытом мире, в сеттинге зомби апокалипсиса. Хотя пик популярности зомби тематики давно прошел, а в игровом сегменте уже давно установили власть такие мастодоноты жанра, как Project Zomboid, 7 Days to Die и DayZ, по иронии судьбы тоже находящиеся в раннем доступе Steam и продолжающейся разработке уже более 10 лет каждая, новоиспеченная игра сумела урвать свою аудиторию и положительный рейтинг. Как ей это удалось?

Для начала, стоит рассказать о самой игре подробнее. SurrounDead, созданная на движке Unreal Engine 5 и начавшая свой путь в Steam еще в 2022 году, представляет собой целую смесь жанров, не ограничиваясь привычными стериотипами, присущими подобным играм. Игра имеет режим от первого и третьего лица, большую карту, полную динамических событий и точек интереса, таких как засады бандитов, военные конвои, сбросы припасов с самолетов, подземные бункеры, метро и точки заражения. В ней также присутствует возможность крафта, строительства, выполнения квестов и торговли с NPC, с легким налетом элементов RPG в плане прогрессии персонажа.

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Инвентарь станет знаком завсегдатаям DayZ и популярных экстракшн-шутеров, пестрящий различными карманами, контейнерами, слотами для обвесов на оружии и броне, однако с недавних пор в область менеджмента предметов добавился и элемент внезапности, присущий лутер-шутерам — экипировка и оружие в игре получили случайно генерируемые статы. Транспорт тоже является неотъемлемой частью подобных игр и SurrounDead не стала исключением, пусть здешние машины и не отличаются особыми углубленными системами, какими они наделены в самых популярных представителях жанра. Помимо всего этого в игре присутствуют разные типы зомби и особо опасные боссы. Хотя весомым минусом для многих может стать то, что игра не имеет мультиплеера.

Игра имеет дорожную карту, которую обновляет и постепенно выполняет разработчик на протяжении раннего доступа Фото: Zurvivor

Игра сумела привести большую аудиторию, поднявшись всего с 126 ежедневных игроков до более чем 3100 игроков на момент написания новости. Помимо своих элементов и «крайне положительного» рейтинга, заслугой этому стали как прошедшие недавно скидки, так и постоянные и большие апдейты игры, проходящие на протяжении всей ее разработки и тепло принимающиеся ее фанбазой.

Войдет ли SurrounDead в группу лидеров жанра — покажет время, но пока она продолжает уверенно развиваться, держать положительный рейтинг в магазине и баловать игроков стабильными и интересными обновлениями.

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