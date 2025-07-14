Інді-гра про виживання у зомбі-апокаліпсисі "вистрілила" в Steam: в чому причина успіху

Невелика інді-гра з не найсуразнішою графікою, що перебуває на платформі Steam у ранньому доступі, змогла раптово збільшити свою популярність на 2000%. У цьому їй допомогли не тільки літні знижки, які нещодавно відбулися, а й низка унікальних рис, що відрізняють її від інших подібних ігор у магазині, повідомляє Insider Gaming.

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SurrounDead являє собою пісочницю з елементами виживання у відкритому світі, в сеттингу зомбі апокаліпсису. Хоча пік популярності зомбі тематики давно минув, а в ігровому сегменті вже давно встановили владу такі мастодоноти жанру, як Project Zomboid, 7 Days to Die і DayZ, які, за іронією долі, теж перебувають у ранньому доступі Steam, а їхня розробка триває вже понад 10 років, кожна з них, новоспечена гра зуміла завоювати свою аудиторію і позитивний рейтинг. Як їй це вдалося?

Для початку, варто розповісти про саму гру докладніше. SurrounDead, створена на рушії Unreal Engine 5, яка почала свій шлях у Steam ще у 2022 році, являє собою цілу суміш жанрів, не обмежуючись звичними стериотипами, притаманними подібним іграм. Гра має режим від першої і третьої особи, велику мапу, сповнену динамічних подій і точок інтересу, як-от засідки бандитів, військові конвої, скидання припасів із літаків, підземні бункери, метро і точки зараження. У ній також є можливість крафту, будівництва, виконання квестів і торгівлі з NPC, з легким нальотом елементів RPG у плані прогресії персонажа.

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Інвентар стане знайомим завсідникам DayZ і популярних екстракшн-шутерів, що рясніє різними кишенями, контейнерами, слотами для обважування на зброї та броні, однак віднедавна до сфери менеджменту предметів додався й елемент раптовості, притаманний лутер-шутерам — екіпірування та зброя в грі отримали стати, які випадково генеруються. Транспорт теж є невід'ємною частиною подібних ігор і SurrounDead не стала винятком, нехай тутешні машини і не вирізняються особливими поглибленими системами, якими вони наділені в найпопулярніших представниках жанру. Крім усього цього в грі присутні різні типи зомбі й особливо небезпечні боси. Хоча вагомим мінусом для багатьох може стати те, що гра не має мультиплеєра.

Гра має дорожню карту, яку оновлює і поступово виконує розробник протягом раннього доступу Фото: Zurvivor

Гра зуміла залучити велику аудиторію, піднявшись всього з 126 щоденних гравців до більш ніж 3100 гравців на момент написання новини. Крім своїх елементів і "вкрай позитивного" рейтингу, заслугою цьому стали як знижки, що відбулися нещодавно, так і постійні й великі апдейти гри, які відбуваються впродовж усієї її розробки й тепло сприймаються її фанбазою.

Чи ввійде SurrounDead до групи лідерів жанру — покаже час, але поки що вона продовжує впевнено розвиватися, тримати позитивний рейтинг у крамниці та балувати гравців стабільними й цікавими оновленнями.

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