Стрельба через стены, призраки и кровь: крупнейшее обновление для Witchfire выходит 28 июля

Смертоносное новое оружие, переработанные системы характеристик и новый регион, населенный призраками, полностью изменят Witchfire. Обновление Webgrave выйдет 28 июля и станет самым амбициозным апдейтом игры на сегодняшний день.

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После почти десяти лет разработки и выхода в Steam, Witchfire наконец-то набирает обороты контентного обновления, а грядущ апдейт под названием Webgrave обещает стать самым значительным скачком вперед за всю историю игры. Обновление, которое выйдет 28 июля, кардинально изменит все, от оружия до прогресса, укрепив позиции игры как серьезного конкурента в гибридном жанре FPS-RPG, как сообщает PC Gamer.

Новый регион и оружие: добро пожаловать в Blighted Town

Главной новостью Webgrave является добавление загадочной новой области с зловещим названием Запустевший город (Blighted Town). Подробности пока скудны, поскольку разработчик The Astronauts держит все в секрете. Но уже известно о двух выдающихся видах оружия: Oracle, снайперской винтовке, способной стрелять сквозь стены, и Nemesis, винтовке с рычажным механизмом, которая, судя по всему, таит в себе особенный сюрприз. Также намекается на третье, пока не раскрытое оружие, которое обещает еще больше хаоса на поле боя.

Witchfire является довольно уникальной игрой в плане сеттинга, смешивая оккультизм, готическое средневековье и пороховую эру Фото: The Astronauts

Переработка мастерской, вдохновленная Syndicate

Система исследований и улучшений в игре подвергается серьезной переработке, вдохновленной культовым деревом технологий из игры Syndicate. Теперь игроки выбирают категорию исследований, а проекты в рамках этого дерева открываются последовательно с течением времени. Это более медленный, более стратегический подход, призванный углубить долгосрочный прогресс, не перегружая игроков мелкими решениями.

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Переосмысленные характеристики: плоть, кровь, колдовство и многое другое

Прочь старое, да здравствует таинственное! Webgrave вводит шесть совершенно новых характеристик: плоть, кровь, разум, колдовство, арсенал и вера. Каждая из них тонко формирует боевую роль персонажа — будь то танк-стрелок или хрупкий чародей, но, что самое важное, они сбалансированы так, чтобы дополнять, а не затмевать основные навыки FPS. По словам директора игры Адриана Хмиеларца, "мы хотим, чтобы навыки игрока оставались в центре внимания".

Система розария: атмосфера Bloodborne в стиле Witchfire

Все это объединяет розарий, вторичная система характеристик, напоминающая руны Caryll из Bloodborne. Игроки могут вставлять магические бусины, которые дают уникальные пассивные бонусы — при условии, что они соответствуют требованиям характеристик. Система поощряет эксперименты и разнообразие билдов, не наказывая тех, кто хочет адаптироваться в середине прохождения. "Провались, сбрось, перенастрой" — вот девиз разработчиков.

Хмиеларц обещает еще больше сюрпризов в Webgrave, и, судя по последним двум патчам, 28 июля может стать поворотным моментом в истории раннего доступа Witchfire. Для поклонников стрельбы в стиле Painkiller, соединенной с оккультной глубиной и RPG системами, это адский котел в который стоит окунуться с головой.

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