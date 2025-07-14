Стрілянина через стіни, примари та кров: найбільше оновлення для Witchfire виходить 28 липня

Смертоносна нова зброя, перероблені системи характеристик і новий регіон, населений примарами, повністю змінять Witchfire. Оновлення Webgrave вийде 28 липня і стане найамбітнішим апдейтом гри на сьогоднішній день.

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Після майже десяти років розробки і виходу в Steam, Witchfire нарешті набирає обертів контентного оновлення, а прийдешній апдейт під назвою Webgrave обіцяє стати найзначнішим стрибком вперед за всю історію гри. Оновлення, яке вийде 28 липня, кардинально змінить все, від зброї до прогресу, зміцнивши позиції гри як серйозного конкурента в гібридному жанрі FPS-RPG, як повідомляє PC Gamer.

Новий регіон і зброя: ласкаво просимо в Blighted Town

Головною новиною Webgrave є додавання загадкової нової області зі зловісною назвою Запустіле місто (Blighted Town). Подробиці поки мізерні, оскільки розробник The Astronauts тримає все в секреті. Але вже відомо про два видатні види зброї: Oracle, снайперську гвинтівку, здатну стріляти крізь стіни, і Nemesis, гвинтівку з важелям, яка, судячи з усього, приховує в собі особливий сюрприз. Також натякається на третю, поки не розкриту зброю, яка обіцяє ще більше хаосу на полі бою.

Witchfire є доволі унікальною грою в плані сеттингу, змішуючи окультизм, готичне середньовіччя і порохову еру Фото: The Astronauts

Переробка майстерні, натхненна Syndicate

Система досліджень і поліпшень у грі зазнає серйозного перероблення, натхненної культовим деревом технологій із гри Syndicate. Тепер гравці вибирають категорію досліджень, а проєкти в рамках цього дерева відкриваються послідовно з плином часу. Це більш повільний, більш стратегічний підхід, покликаний поглибити довгостроковий прогрес, не перевантажуючи гравців дрібними рішеннями.

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Переосмислені характеристики: плоть, кров, чаклунство і багато іншого

Геть старе, хай живе таємниче! Webgrave вводить шість абсолютно нових характеристик: плоть, кров, розум, чаклунство, арсенал і віра. Кожна з них тонко формує бойову роль персонажа — чи то танк-стрілок, чи то тендітний чарівник, але, що найважливіше, вони збалансовані так, щоб доповнювати, а не затьмарювати основні навички FPS. За словами директора гри Адріана Хміеларца, "ми хочемо, щоб навички гравця залишалися в центрі уваги".

Система розарію: атмосфера Bloodborne у стилі Witchfire

Усе це об'єднує розарій, вторинна система характеристик, що нагадує руни Caryll з Bloodborne. Гравці можуть вставляти магічні намистини, які дають унікальні пасивні бонуси — за умови, що вони відповідають вимогам характеристик. Система заохочує експерименти і різноманітність білдів, не караючи тих, хто хоче адаптуватися в середині проходження. "Провалися, скинь, переналаштуй" — ось девіз розробників.

Хміеларц обіцяє ще більше сюрпризів у Webgrave, і, судячи з останніх двох патчів, 28 липня може стати поворотним моментом в історії раннього доступу Witchfire. Для шанувальників стрілянини в стилі Painkiller, поєднаної з окультною глибиною і RPG системами, це пекельний казан, у який варто зануритися з головою.

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