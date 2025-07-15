Как Clair Obscur Expedition 33 повлияет на следующую Final Fantasy: продюсер раскрыл детали

Тех, кто с нетерпением ждет триумфального возвращения пошаговых сражений в Final Fantasy не спешит радовать Наоки Йошида, продюсер игр. На Anime Expo 2025 автор 16 части и директор FFXIV высказался по поводу спора между пошаговыми и динамичными сражениями, разгоревшегося вокруг Clair Obscur: Expedition 33.

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Йошида объяснил, что стиль боя — это лишь одна из частей гораздо более сложной системы, представляющей собой готовую игру: визуальные эффекты, сюжет и общий дизайн игры. Все это влияет на то, как формируется сама система боя, сообщает Anime News Network.

Продюсер XVI главы не подтвердил ничего окончательного, сказав, что следующая Final Fantasy может быть любой — пошаговой, экшн или чем-то средним. И вот что самое интересное: он может даже не участвовать в создании Final Fantasy XVII. "Мы не хотим ограничивать будущих режиссеров", — сказал он, намекая, что следующее поколение разработчиков будет иметь чистый лист и карт-бланг на то, в какое русло направлять проект. Так что, пока фанаты цепляются за ностальгию, разработчики оставляют все варианты открытыми.

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Между тем, Square Enix признала, что и Final Fantasy XVI, и Final Fantasy VII Rebirth не достигли поставленных целей по продажам. Несмотря на ажиотаж вокруг ярких сцен боевых действий и гигантских сражений в стиле кайдзю в XVI, некоторые игроки скучали по классическим стратегическим боям. FFVII Remake, по крайней мере, пыталась совместить оба стиля, смешав боевые действия в реальном времени с тактическими паузами. Но спрос на продуманный пошаговый дизайн явно не исчез.

А вот Expedition 33, неожиданный инди-фаворит, который вдохнул новую жизнь в пошаговую механику с помощью стильных уклонений и контратак, кажется, повлияла на все области игровой индустрии. Она произвела такой фурор, что даже Square Enix обратила на нее внимание, но Йошида предостерег от слепого следования тенденциям. Следующая часть Final Fantasy еще только находится в процессе самоанализа. Будет ли новая глава эпической экшн-игрой или возрождением пошаговых игр, одно ясно: разработчики ясно дали понять, что наследие серии развивается, а не просто повторяется.

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