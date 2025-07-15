Як Clair Obscur Expedition 33 вплине на наступну Final Fantasy: продюсер розкрив деталі

Тих, хто з нетерпінням чекає тріумфального повернення покрокових боїв у Final Fantasy не поспішає тішити Наокі Йошида, продюсер ігор. На Anime Expo 2025 автор 16 частини і директор FFXIV висловився з приводу суперечки між покроковими і динамічними битвами, що розгорілася навколо Clair Obscur: Expedition 33.

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Йошида пояснив, що стиль бою — це лише одна з частин набагато складнішої системи, що являє собою готову гру: візуальні ефекти, сюжет і загальний дизайн гри. Усе це впливає на те, як формується сама система бою, повідомляє Anime News Network.

Продюсер XVI глави не підтвердив нічого остаточного, сказавши, що наступна Final Fantasy може бути будь-якою — покроковою, екшн або чимось середнім. І ось що найцікавіше: він може навіть не брати участь у створенні Final Fantasy XVII. "Ми не хочемо обмежувати майбутніх режисерів", — сказав він, натякаючи, що наступне покоління розробників матиме чистий аркуш і карт-бланг на те, в яке русло спрямовувати проєкт. Тож, поки фанати чіпляються за ностальгію, розробники залишають усі варіанти відкритими.

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Тим часом Square Enix визнала, що і Final Fantasy XVI, і Final Fantasy VII Rebirth не досягли поставлених цілей з продажу. Незважаючи на ажіотаж навколо яскравих сцен бойових дій і гігантських битв у стилі кайдзю в XVI, деякі гравці нудьгували за класичними стратегічними боями. FFVII Remake, принаймні, намагалася поєднати обидва стилі, змішавши бойові дії в реальному часі з тактичними паузами. Але попит на продуманий покроковий дизайн явно не зник.

А ось Expedition 33, несподіваний інді-фаворит, який вдихнув нове життя в покрокову механіку за допомогою стильних ухилень і контратак, здається, вплинула на всі галузі ігрової індустрії. Вона викликала такий фурор, що навіть Square Enix звернула на неї увагу, але Йошида застеріг від сліпого слідування тенденціям. Наступна частина Final Fantasy ще тільки перебуває в процесі самоаналізу. Чи буде нова глава епічною екшн-грою, чи відродженням покрокових ігор, одне зрозуміло: розробники ясно дали зрозуміти, що спадщина серії розвивається, а не просто повторюється.

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