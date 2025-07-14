Death Stranding 2: On the Beach одночасно підкорила і розлютила фанатів: як їй це вдалося

Можна з упевненістю сказати, що Death Stranding 2: On the Beach — це все, що обіцяв Хідео Кодзіма, і навіть більше. Це продовження, в якому дивацтва подвоєні, а Норман Рідус отримує серйозний екранний час, і так, Доллман у сотий раз скаже вам, що у вашої снайперки немає глушника. Але під сюрреалізмом, ненавистю, любов'ю і мемами ховається кінематографічна еволюція кур'єрського апокаліпсису Кодзіми.

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Дія гри відбувається через 11 місяців після оригіналу, і нова подорож Сема веде його через дику і ворожу Австралію в спробі знову з'єднати людство. Цього разу місцевість чинить набагато сильніший опір — землетруси, раптові повені, піщані бурі, в той час, як Kojima Productions споряджає нашого кур'єра відповідним чином у нову подорож, повідомляє IGN.

Бойову систему сиквела серйозно поліпшили: інструменти для скритності, транспортні засоби та креативні ґаджети, як-от криваві бумеранги й механічні ракетні собаки, додають нової динаміки в знайомий багатьом геймплей. Тепер у грі є навіть система навичок, що дає змогу вам формувати образ Сема відповідно до вашого стилю — потайний, агресивний... або просто дуже гарний у передбаченні погоди.

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У центрі всього цього перебуває Доллман, ваш всюдисущий і балакучий ляльковий компаньйон. Функціонально він є своєрідною відповіддю Кодзіми на Міміра з God of War і покликаний допомагати, але його постійне повторення одних і тих самих фраз ("Сем, у цієї снайперської гвинтівки немає глушника" звучить знову і знову) межує з настирливістю.

Хоча він і додає легкості та індивідуальності до довгих подорожей відкритим світом, багато гравців просять додати можливість відключити його повторювані поради. Проте за кожним дратівливим жартом слідує інша, справді корисна порада або, принаймні, досить дивна фраза, від якої неможливо не сміятися. Але, мабуть, Сему достатньо власних очей, щоб зрозуміти, що один із вантажів щойно було втрачено.

Нова частина франшизи підкорила одночасно критиків і гравців, хоча останні не стали мовчати про деякі її недоліки Фото: Соцсети

Сама формула успіху нової гри полягає в її тоні. On the Beach — це не просто екшен або артхаусний абсурд, це гра, що змушує замислитися. Вона досліджує наслідки гіперприв'язаності, роль ШІ у творчості та навіть власну спадщину Кодзіми, з явними паралелями між новим персонажем Нілом і Снейком з Metal Gear. Її сюжет часто незрозумілий і повільно розвивається, але в підсумку він переростає в одну з найбільш емоційно насичених і візуально приголомшливих робіт Кодзіми. Розширений акторський склад — Ель Фаннінг, Леа Сейду, Трой Бейкер та інші, також демонструє багатогранну емоційність і професійну гру, посилену сучасними технологіями захоплення рухів і режисурою.

Death Stranding 2 є досить рідкісним видом сиквела: він більш доступний, більш амбітний і якимось чином навіть більш дивний, ніж його попередник. Звісно, він не позбувся всіх своїх недоліків — інвентар, як і раніше, може бути незручним, а темп на початку гри мінливий, відзначають ті, хто грав, але це сміливе, унікальне бачення в середовищі, що дедалі більше боїться ризикувати. Від монорейок до космічних подорожей, Кодзіма знову пропонує нам пройти менш заїждженим шляхом, і навіть якщо лялька-компаньйон не перестає базікати та дратувати деякими нагадуваннями, він вартий того, щоб дістатися фінішної межі.

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