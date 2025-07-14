Death Stranding 2: On the Beach одновременно покорила и взбесила фанатов: как ей это удалось

Можно с уверенностью сказать, что Death Stranding 2: On the Beach — это все, что обещал Хидео Кодзима, и даже больше. Это продолжение, в котором странности удвоены, а Норман Ридус получает серьезное экранное время, и да, Доллман в сотый раз скажет вам, что у вашей снайперки нет глушителя. Но под сюрреализмом, ненавистью, любовью и мемами скрывается кинематографическая эволюция курьерского апокалипсиса Кодзимы.

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Действие игры происходит через 11 месяцев после оригинала, и новое путешествие Сэма ведет его через дикую и враждебную Австралию в попытке вновь соединить человечество. На этот раз местность сопротивляется куда сильнее — землетрясения, внезапные наводнения, песчаные бури, в то время, как Kojima Productions снаряжает нашего курьера соответствующим образом в новое путешествие, сообщает IGN.

Боевая система сиквела была серьезно улучшена: инструменты для скрытности, транспортные средства и креативные гаджеты, такие как кровавые бумеранги и механические ракетные собаки, добавляют новую динамику в знакомый многим геймплей. Теперь в игре есть даже система навыков, позволяющая вам формировать образ Сэма в соответствии с вашим стилем — скрытный, агрессивный… или просто очень хороший в предсказании погоды.

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Новые подробности о Death Stranding 2: появятся кенгуру и мощные противники

В центре всего этого находится Доллман, ваш вездесущий и болтливый кукольный компаньон. Функционально он является своеобразным ответом Кодзимы на Мимира из God of War и призван помогать, но его постоянное повторение одних и тех же фраз ("Сэм, у этой снайперской винтовки нет глушителя" звучит снова и снова) граничит с назойливостью.

Хотя он и добавляет легкости и индивидуальности к долгим путешествиям по открытому миру, многие игроки просят добавить возможность отключить его повторяющиеся советы. Тем не менее, за каждой раздражающей шуткой следует другой, действительно полезный совет или, по крайней мере, достаточно странная фраза, от которой невозможно не смеяться. Но, пожалуй, Сэму достаточно собственных глаз, чтобы понять, что один из грузов только что был утерян.

Новая часть франшизы покорила одновременно критиков и игроков, хотя последние не стали молчать о некоторых ее недостатках Фото: Соцсети

Сама формула успеха новой игры заключается в ее тоне. On the Beach — это не просто экшен или артхаусный абсурд, это игра, заставляющая задуматься. Она исследует последствия гиперпривязанности, роль ИИ в творчестве и даже собственное наследие Кодзимы, с явными параллелями между новым персонажем Нилом и Снейком из Metal Gear. Ее сюжет часто непонятен и медленно развивается, но в итоге он перерастает в одну из самых эмоционально насыщенных и визуально потрясающих работ Кодзимы. Расширенный актерский состав — Эль Фаннинг, Леа Сейду, Трой Бейкер и другие, также демонстрирует многогранную эмоциональность и профессиональную игру, усиленную современными технологиями захвата движений и режиссурой.

Death Stranding 2 является довольно редким видом сиквела: он более доступный, более амбициозный и каким-то образом даже более странный, чем его предшественник. Конечно он не избавился от всех своих недостатков — инвентарь по-прежнему может быть неудобным, а темп в начале игры непостоянный, отмечают поигравшие, но это смелое, уникальное видение в среде, которая все больше боится рисковать. От монорельсов до космических путешествий, Кодзима снова предлагает нам пройти по менее избитому пути и даже если кукла-компаньон не перестает болтать и раздражать некоторыми напоминаниями, он стоит того, чтобы добраться до финишной черты..

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