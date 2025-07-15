Разработчики Frostpunk 2 объявили конкурс с призом в 10 000 долларов: кто может принять участие

Ледяной прием вселенной Frostpunk 2 стал немного теплее для творческих умов: 11 Bit Studios запустила официальный конкурс модификаций в сотрудничестве с mod.io, давая моддерам время до 22 августа, чтобы представить свои самые изобретательные работы. Победители будут объявлены 1 сентября, и уйдут не с пустыми руками, получив возможность выиграть главный приз в размере 10 000 долларов.

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11 Bit Studios активно поддерживает растущую моддинг-сцену, называя ее "радостью для глаз" и поощряя создателей расширять границы возможностей Frostpunk 2 при каждой возможности. Конкурс выглядит как праздник и одновременно как вызов для самых креативных — он призван сплотить сообщество вокруг творчества и построения мира в мрачной, заснеженной и безысходной обстановке игры, сообщает PC Gamer.

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Будь то новые системы законов, настраиваемые механики выживания или что-то совершенно безумное, как добавление динозавров, ничего не кажется невозможным, заявляют в студии. Не забыли разработчики и о щедрых призах. Каждый из четырех победителей в различных категориях, охватывающих такие области, как городская механика и политические системы, получит ограниченную серию графического процессора AMD Radeon RX 7700 XT с тематикой Frostpunk. Почетные упоминания также не останутся с пустыми руками, получив эксклюзивные наборы товаров 11 Bit. Главной же наградой является внушительный денежный приз в размере 10 000 долларов за лучший мод, присуждаемый за творческий подход и его безупречное техническое исполнение. Помимо денег, этот мод официально войдет в историю Frostpunk, заявили разработчики.

Конечно, есть несколько правил, которые необходимо соблюдать. Все работы должны быть загружены на mod.io с тегом #fp2modcontest, даже если мод уже существует — просто перезагрузите его с правильным тегом, советуют разработчики. Оценку будут проводить 11 Bit Studios, сотрудники mod.io и опытные моддеры из сообщества, которые будут оценивать работы по креативности, геймплейной привлекательности и увлекательности. Благодаря полной поддержке разработчиков и большому вниманию к пользовательскому контенту, Frostpunk 2 дает игрокам редкую возможность оставить свой след на заснеженной аллее разработки игры.

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