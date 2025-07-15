Розробники Frostpunk 2 оголосили конкурс із призом у 10 000 доларів: хто може взяти участь

Крижаний прийом всесвіту Frostpunk 2 став трохи теплішим для творчих умів: 11 Bit Studios запустила офіційний конкурс модифікацій у співпраці з mod.io, даючи моддерам час до 22 серпня, щоб представити свої найбільш винахідливі роботи. Переможці будуть оголошені 1 вересня, і підуть не з порожніми руками, отримавши можливість виграти головний приз у розмірі 10 000 доларів.

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11 Bit Studios активно підтримує зростаючу моддинг-сцену, називаючи її "радістю для очей" і заохочуючи творців розширювати межі можливостей Frostpunk 2 за кожної нагоди. Конкурс виглядає як свято і одночасно як виклик для найкреативніших — він покликаний згуртувати співтовариство навколо творчості та побудови світу в похмурій, засніженій і безвихідній обстановці гри, повідомляє PC Gamer.

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Чи то нові системи законів, чи то механіки виживання, що налаштовуються, чи то щось абсолютно божевільне, як додавання динозаврів, нічого не здається неможливим, заявляють у студії. Не забули розробники і про щедрі призи. Кожен із чотирьох переможців у різних категоріях, що охоплюють такі галузі, як міська механіка та політичні системи, отримає обмежену серію графічного процесора AMD Radeon RX 7700 XT з тематикою Frostpunk. Почесні згадки також не залишаться з порожніми руками, отримавши ексклюзивні набори товарів 11 Bit. Головною ж нагородою є значний грошовий приз у розмірі 10 000 доларів за найкращий мод, що присуджується за творчий підхід і його бездоганне технічне виконання. Крім грошей, цей мод офіційно увійде в історію Frostpunk, заявили розробники.

Звичайно, є кілька правил, яких необхідно дотримуватися. Усі роботи мають бути завантажені на mod.io з тегом #fp2modcontest, навіть якщо мод уже існує — просто перезавантажте його з правильним тегом, радять розробники. Оцінювання проводитимуть 11 Bit Studios, співробітники mod.io і досвідчені моддери зі спільноти, які оцінюватимуть роботи за креативністю, геймплейною привабливістю і захопливістю. Завдяки повній підтримці розробників і великій увазі до користувацького контенту, Frostpunk 2 дає гравцям рідкісну можливість залишити свій слід на засніженій алеї розробки гри.

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