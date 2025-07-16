Cyberpunk 2077 станет доступна на Mac 17 июля: в ней будет то, чего нет на других платформах

Cyberpunk 2077 наконец-то выходит на Mac и официально поступит в продажу 17 июля в версии Ultimate Edition. Пользователи Apple silicon наконец смогут погрузиться в Night City напрямую, поскольку игра будет доступна в Mac App Store, Steam, Epic Games Store и GOG. CD Projekt Red специально оптимизировала игру для платформы, но только для определенных моделей.

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Новый порт Cyberpunk 2077 специально настроен для чипов серии M от Apple, которые являются мощными процессорами, установленными в современных компьютерах Mac, таких как M1, M2, M3 и новейший M4, сообщает The Verge.

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Чтобы игра работала плавно даже с такими сложными визуальными эффектами, Cyberpunk на Mac также использует FSR (FidelityFX Super Resolution) от AMD и MetalFX от Apple. Эти инструменты позволяют игре выглядеть так, как будто она работает в высоком разрешении, даже если это не так — это необычный и сложный технический трюк, позволяющий играм значительно повысить производительность без значительной потери качества изображения.

Релиз совпадает с обновлением 2.3, которое привнесет в игру новые транспортные средства и обновления фоторежима на все платформы. Ultimate Edition включает в себя расширение Phantom Liberty и все основные обновления после запуска. Благодаря полной поддержке кросс-прогрессии игроки теперь могут беспрепятственно переходить между такими платформами, как PC и Mac.

Хотя пользователи Mac ранее пробовали неофициальные обходные пути, различным "танцам с бубном" и сложным манипуляциям пришел конец и они с комфортом смогут спокойно запускать игру в пару нажатий. Cyberpunk 2077 наконец совершил полноценный вход в экосистему Apple — полностью оптимизированный, многофункциональный и, самое главное, официальный.

Особенности Cyberpunk 2017 на Mac

У нового порта есть также некоторые функции, доступные только на Mac. Игра включает в себя пространственный звук, который создает ощущение, что звуки исходят из определенных направлений — сверху, сзади или сбоку, при использовании AirPods или поддерживаемых динамиков. Также в игре будет работать отслеживание движения головы, поэтому, если игрок поворачивает голову, надев AirPods, звук настраивается так, как будто он действительно находится внутри игрового мира. Для игроков с дисплеями HDR (High Dynamic Range), такими как Apple Pro Display XDR, игра поддерживает более яркие блики и более глубокие тени, благодаря чему все выглядит насыщеннее и детальнее.

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