Cyberpunk 2077 стане доступною на Mac 17 липня: у ній буде те, чого немає на інших платформах

Cyberpunk 2077 нарешті виходить на Mac і офіційно надійде в продаж 17 липня у версії Ultimate Edition. Користувачі Apple silicon нарешті зможуть зануритися в Night City безпосередньо, оскільки гра буде доступною в Mac App Store, Steam, Epic Games Store і GOG. CD Projekt Red спеціально оптимізувала гру для платформи, але тільки для певних моделей.

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Новий порт Cyberpunk 2077 спеціально налаштований для чипів серії M від Apple, які є потужними процесорами, встановленими в сучасних комп'ютерах Mac, таких як M1, M2, M3 і новітній M4, повідомляє The Verge.

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Щоб гра працювала плавно навіть з такими складними візуальними ефектами, Cyberpunk на Mac також використовує FSR (FidelityFX Super Resolution) від AMD і MetalFX від Apple. Ці інструменти дають змогу грі виглядати так, наче вона працює у високій роздільній здатності, навіть якщо це не так — це незвичайний і складний технічний трюк, що дає змогу іграм значно підвищити продуктивність без значної втрати якості зображення.

Реліз збігається з оновленням 2.3, яке привнесе в гру нові транспортні засоби та оновлення фоторежиму на всі платформи. Ultimate Edition містить розширення Phantom Liberty і всі основні оновлення після запуску. Завдяки повній підтримці крос-прогресії гравці тепер можуть безперешкодно переходити між такими платформами, як PC і Mac.

Хоча користувачі Mac раніше пробували неофіційні обхідні шляхи, різним "танцям з бубном" і складним маніпуляціям настав кінець, і вони з комфортом зможуть спокійно запускати гру в пару натискань. Cyberpunk 2077 нарешті здійснив повноцінний вхід в екосистему Apple — повністю оптимізований, багатофункціональний і, найголовніше, офіційний.

Особливості Cyberpunk 2017 на Mac

У нового порту є також деякі функції, доступні тільки на Mac. Гра містить просторовий звук, який створює відчуття, що звуки виходять із певних напрямків — зверху, ззаду або збоку, при використанні AirPods або підтримуваних динаміків. Також у грі працюватиме відстеження руху голови, тому, якщо гравець повертає голову, надівши AirPods, звук налаштовуватиметься так, наче він справді перебуває всередині ігрового світу. Для гравців із дисплеями HDR (High Dynamic Range), такими як Apple Pro Display XDR, гра підтримує яскравіші відблиски та глибші тіні, завдяки чому все має більш насичений і детальний вигляд.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

Також Фокус писав про те, що творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру. За його повідомленнями можна зрозуміти, що масштаб гри збільшиться в рази.