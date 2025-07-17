Разработка The Elder Scrolls VI может затянуться: что известно об игре и когда будет релиз

Разработка The Elder Scrolls VI, похоже, продвигается стабильно за кулисами, и есть признаки того, что игра уже находится в играбельном состоянии. Недавно инсайдер поделился тем, на какой стадии находится ожидаемая всеми 6 часть франшизы.

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Инсайдер индустрии Джез Корден из Windows Central рассказал в подкасте XB2, что долгожданная RPG находится в "достаточно играбельном" состоянии — достаточном для того, чтобы оправдать появление на Xbox Games Showcase в этом году. Хотя игра не прошла отбор, этот комментарий позволяет предположить, что Bethesda может быть дальше в процессе разработки, чем многие ожидали, сообщает Wccftech.

Важно

"Они создают нечто иное": разработчик высказался о будущей The Elder Scrolls VI

Несмотря на эту обнадеживающую новость, точная дата выхода игры по-прежнему неизвестна. Корден признал, что определить, насколько близка The Elder Scrolls VI к завершению, по-прежнему сложно, сославшись на нехватку надежных источников в Bethesda. Студия славится своей закрытостью, держа большинство деталей в секрете, даже несмотря на растущее ожидание со стороны игрового сообщества.

Долгое молчание после выхода Skyrim только усилило жажду новой главы в путешествия безымянного героя в Тамриэле. И хотя The Elder Scrolls VI, возможно, еще далеко, поклонникам серии не придется ждать в полной тишине. Амбициозный ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion уже предложил им графически приятное возвращение в знакомый Сиродиил, сочетая в себе Unreal Engine 5 с оригинальной подкоркой классической игры, созданной на движке Gamebryo, создавая смесь ностальгии и современной точности.

Регион Хай Рок уже частично появлялся в серии благодаря масштабу The Elder Scrolls Online и TES Arena Фото: Elder Scrolls Online

Этот ремейк 4 части Свитков, созданный по инициативе фанатов, является свидетельством непреходящей привлекательности серии и преданности сообщества. Пока официальные новости о новой части поступают с ледяной медлительностью, такие проекты помогают поддерживать мир The Elder Scrolls живым и позволяют игрокам мечтать о том, что Bethesda может представить, когда наконец наступит подходящий момент.

Когда речь заходит про 6 часть франшизы, несмотря на скудность информации, игроки и журналисты все же смогли собрать небольшие крупицы информации о возможных нюансах следующей главы студии Тодда Говарда.

Хаммерфелл же появлялся в серии TES минимум 4 раза: в The Elder Scrolls Online, Arena, Daggerfall и спин-оффе Redguard Фото: Elder Scrolls Online

Дата выхода и возможные демонстрации

The Elder Scrolls VI была впервые анонсирована на E3 2018 с помощью тизер-трейлера.

Официальной даты выхода не существует; внутренние документы Microsoft предполагают, что это произойдет не раньше 2026 года.

С 2025 года игра пропустила несколько крупных выставок (включая Summer Game Fest и Xbox Games Showcase) с момента анонса.

Bethesda отдала приоритет Starfield, а TES6 официально вошла в стадию полноценной разработки только после его выпуска.

Разработка и движок

TES6 работает на движке Creation Engine 2, который также используется для Starfield, но будет отличаться специальными техническими усовершенствованиями, необходимыми для Elder Scrolls.

По состоянию на 2025 год у Bethesda есть ранние игровые сборки, однако игра, вероятно, все еще находится на ранней стадии производства/разработки.

Bethesda хочет, чтобы TES6 просуществовала несколько десятилетий, как Skyrim, и разрабатывает игру с поддержкой модификаций в качестве основной функции.

Тодд Говард признал, что промежуток между играми был слишком долгим, и намекнул, что это может быть его последний проект в серии Elder Scrolls.

Предположения о месте действия

Точное место действия пока не подтверждено, но среди популярных теорий фанатов можно выделить следующие: Хай Рок и/или Хаммерфелл, возможно, на основе пейзажей из трейлера и загадочных постов Bethesda.

Менее вероятные кандидаты: Элсвейр, Валенвуд или даже загадочный континент Акавир.

Тодд Говард подтвердил, что место действия было определено давно и что тизер 2018 года содержит визуальные подсказки.

Платформы и особенности

Изначально предполагалось, что игра будет эксклюзивной для Xbox/PC, но недавние изменения указывают на то, что возможен выпуск для PS5, даже если он будет отложен.

Модификации официально поддерживаются.

Ширли Карри ("бабушка из Skyrim") появится в качестве NPC.

Аукцион Make-A-Wish позволил добавить еще одного донора в качестве персонажа.

Вероятно, философия дизайна будет отражать подход Bethesda к последним играм: минимальные демо-версии проекта перед выпуском и тщательно проработанное представление ближе к запуску.

Ранее Фокус писал о том, что успех Grand Theft Auto VI может зависеть не от сюжета и перестрелок. Что в первую очередь ждут игроки от новой части легендарной франшизы.

Также Фокус писал о том, что создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре. По его сообщениям можно понять, что масштаб игры увеличится в разы.