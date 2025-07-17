Розробка The Elder Scrolls VI може затягнутися: що відомо про гру і коли буде реліз

Розробка The Elder Scrolls VI, схоже, просувається стабільно за лаштунками, і є ознаки того, що гра вже перебуває в іграбельному стані. Нещодавно інсайдер поділився тим, на якій стадії перебуває очікувана всіма 6 частина франшизи.

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Інсайдер індустрії Джез Корден із Windows Central розповів у подкасті XB2, що довгоочікувана RPG перебуває в "досить іграбельному" стані — достатньому для того, щоб виправдати появу на Xbox Games Showcase цього року. Хоча гра не пройшла відбір, цей коментар дає змогу припустити, що Bethesda може бути далі в процесі розробки, ніж багато хто очікував, повідомляє Wccftech.

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"Вони створюють щось інше": розробник висловився про майбутню The Elder Scrolls VI

Незважаючи на цю обнадійливу новину, точна дата виходу гри, як і раніше, невідома. Корден визнав, що визначити, наскільки близька The Elder Scrolls VI до завершення, як і раніше складно, пославшись на брак надійних джерел у Bethesda. Студія славиться своєю закритістю, тримаючи більшість деталей у секреті, навіть незважаючи на зростаюче очікування з боку ігрового співтовариства.

Довге мовчання після виходу Skyrim тільки посилило спрагу нової глави в подорожі безіменного героя в Тамріелі. І хоча The Elder Scrolls VI, можливо, ще далеко, шанувальникам серії не доведеться чекати в повній тиші. Амбітний ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion уже запропонував їм графічно приємне повернення до знайомого Сіродііла, поєднуючи в собі Unreal Engine 5 з оригінальною підкіркою класичної гри, створеної на рушії Gamebryo, створюючи суміш ностальгії та сучасної точності.

Регіон Хай Рок уже частково з'являвся в серії завдяки масштабу The Elder Scrolls Online і TES Arena Фото: Elder Scrolls Online

Цей ремейк 4 частини Сувоїв, створений з ініціативи фанатів, є свідченням неминущої привабливості серії та відданості спільноти. Поки офіційні новини про нову частину надходять із крижаною повільністю, такі проєкти допомагають підтримувати світ The Elder Scrolls живим і дають змогу гравцям мріяти про те, що Bethesda може представити, коли нарешті настане слушна нагода.

Коли мова заходить про 6 частину франшизи, незважаючи на мізерність інформації, гравці та журналісти все ж змогли зібрати невеликі крихти інформації про можливі нюанси наступного розділу студії Тодда Говарда.

Гаммерфелл же з'являвся в серії TES щонайменше 4 рази: у The Elder Scrolls Online, Arena, Daggerfall і спін-оффі Redguard Фото: Elder Scrolls Online

Дата виходу та можливі демонстрації

The Elder Scrolls VI було вперше анонсовано на E3 2018 за допомогою тизер-трейлера.

Офіційної дати виходу не існує; внутрішні документи Microsoft припускають, що це станеться не раніше 2026 року.

З 2025 року гра пропустила кілька великих виставок (включно з Summer Game Fest і Xbox Games Showcase) з моменту анонсу.

Bethesda віддала пріоритет Starfield, а TES6 офіційно увійшла в стадію повноцінної розробки тільки після його випуску.

Розробка і движок

TES6 працює на рушії Creation Engine 2, який також використовується для Starfield, але відрізнятиметься спеціальними технічними вдосконаленнями, необхідними для Elder Scrolls.

Станом на 2025 рік у Bethesda є ранні ігрові збірки, проте гра, ймовірно, все ще перебуває на ранній стадії виробництва/розробки.

Bethesda хоче, щоб TES6 проіснувала кілька десятиліть, як Skyrim, і розробляє гру з підтримкою модифікацій як основну функцію.

Тодд Говард визнав, що проміжок між іграми був занадто довгим, і натякнув, що це може бути його останній проєкт у серії Elder Scrolls.

Припущення про місце дії

Точне місце дії поки не підтверджено, але серед популярних теорій фанатів можна виділити такі: Хай Рок і/або Хаммерфелл, можливо, на основі пейзажів із трейлера і загадкових постів Bethesda.

Менш імовірні кандидати: Елсвейр, Валенвуд або навіть загадковий континент Акавір.

Тодд Говард підтвердив, що місце дії було визначено давно і що тизер 2018 року містить візуальні підказки.

Платформи та особливості

Спочатку передбачалося, що гра буде ексклюзивною для Xbox/PC, але недавні зміни вказують на те, що можливий випуск для PS5, навіть якщо він буде відкладений.

Модифікації офіційно підтримуються.

Ширлі Каррі ("бабуся зі Skyrim") з'явиться як NPC.

Аукціон Make-A-Wish дозволив додати ще одного донора як персонажа.

Ймовірно, філософія дизайну відображатиме підхід Bethesda до останніх ігор: мінімальні демо-версії проєкту перед випуском і ретельно опрацьоване представлення ближче до запуску.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

Також Фокус писав про те, що творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру. За його повідомленнями можна зрозуміти, що масштаб гри збільшиться в рази.