EA опубликовала трейлер новой EA SPORTS FC 26: названа дата выхода игры (видео)

EA SPORTS FC 26, запланированная к выпуску по всему миру 26 сентября, с ранним доступом с 19 сентября для владельцев Ultimate Edition, обещает серьезную визуальную и механическую переработку.

Related video

Новый трейлер продемонстрировал обновленную графику: модели игроков стали более реалистичными, стадионы наполнились более богатыми деталями, а динамическая погода теперь играет более важную роль во время матча, сообщает AS.

Важно

Разработка The Elder Scrolls VI может затянуться: что известно об игре и когда будет релиз

На обложке Standard Edition находятся восходящие звезды Джуд Биллингем и Джамал Мусиала — Мусиала дебютирует на обложке, а Биллингем возвращается на нее второй год подряд. А вот Златан Ибрагимович ностальгически украшает обложку Ultimate Edition, что является данью уважения его легендарному статусу и незаурядной личности на поле и за его пределами.

Трейлер новой части EA SPORTS FC

В продемонстрированном игровом процессе также раскрываются более глубокие механики и более умный ИИ. Вратари теперь пользуются преимуществами усиленного обучения, что делает их реакции более острыми, а позиционирование — более разумным. Поверхность поля выглядит убедительно изношенной и выветренной в течение матча, а поведение зрителей и освещение были значительно улучшены. Эти улучшения должны серьезно порадовать игроков по сравнению с прошлогодней версией.

Но главное достоинство новой части — это, конечно же, новые особенности:

"Архетипы" позволяют создавать индивидуальные классы игроков как в режиме "Клубы", так и в режиме "Карьера".

Новый центр "Manager Live" предложит игрокам задачи, связанные с реальными футбольными событиями.

Для тех, кто погружается в Ultimate Team или режим карьеры, новые настройки игрового процесса, "Competitive" и "Authentic", призваны соответствовать различным стилям игры.

К всему этому игра будет включать в себя расширенные Live Events и новые режимы турниров.

Пользователи из Украины уже сейчас могут сделать в магазинах EA и Steam предзаказ на EA SPORTS FC 26 — стоимость игры стартует от 1699 гривен за базовое издание, а Ultimate обойдется игрокам в 2499 гривен.

При этом стоит отметить, что украинский язык в игре не поддерживается, но EA добавили текст и субтитры для русского языка.

На странице Steam висит предупреждение об отсутствии украинского языка в игре Фото: Steam

Ранее Фокус писал о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5. Стали известны сроки релиза игры на этой платформе.

Также Фокус писал о том, что в сеть утек вступительный ролик Silent Hill f. Несмотря на строгие правила, запрещающие запись на закрытом панельном обсуждении Konami, кому-то все же удалось снять и выложить в интернет видео.