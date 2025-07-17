EA опублікувала трейлер нової EA SPORTS FC 26: названо дату виходу гри (відео)

EA SPORTS FC 26, запланована до випуску в усьому світі 26 вересня, з раннім доступом з 19 вересня для власників Ultimate Edition, обіцяє серйозне візуальне і механічне перероблення.

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Новий трейлер продемонстрував оновлену графіку: моделі гравців стали реалістичнішими, стадіони наповнилися багатшими деталями, а динамічна погода тепер відіграє важливішу роль під час матчу, повідомляє AS.

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На обкладинці Standard Edition знаходяться висхідні зірки Джуд Біллінгем і Джамал Мусіала — Мусіала дебютує на обкладинці, а Біллінгем повертається на неї другий рік поспіль. А ось Златан Ібрагімович ностальгійно прикрашає обкладинку Ultimate Edition, що є даниною поваги до його легендарного статусу і непересічної особистості на полі та за його межами.

Трейлер нової частини EA SPORTS FC

У продемонстрованому ігровому процесі також розкриваються глибші механіки та розумніший ШІ. Воротарі тепер користуються перевагами посиленого навчання, що робить їхні реакції гострішими, а позиціювання — розумнішим. Поверхня поля виглядає переконливо зношеною та вивітреною протягом матчу, а поведінка глядачів та освітлення були значно покращені. Ці поліпшення мають серйозно порадувати гравців порівняно з торішньою версією.

Але головна перевага нової частини — це, звичайно ж, нові особливості:

"Архетипи" дають змогу створювати індивідуальні класи гравців як у режимі "Клуби", так і в режимі "Кар'єра".

Новий центр "Manager Live" запропонує гравцям завдання, пов'язані з реальними футбольними подіями.

Для тих, хто занурюється в Ultimate Team або режим кар'єри, нові налаштування ігрового процесу, "Competitive" і "Authentic", покликані відповідати різним стилям гри.

До всього цього гра включатиме в себе розширені Live Events і нові режими турнірів.

Користувачі з України вже зараз можуть зробити в магазинах EA і Steam передзамовлення на EA SPORTS FC 26 — вартість гри стартує від 1699 гривень за базове видання, а Ultimate обійдеться гравцям у 2499 гривень.

При цьому варто зазначити, що українська мова в грі не підтримується, але EA додали текст і субтитри для російської мови.

На сторінці Steam висить попередження про відсутність української мови в грі Фото: Steam

Раніше Фокус писав про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5. Стали відомі терміни релізу гри на цій платформі.

Також Фокус писав про те, що в мережу витік вступний ролик Silent Hill f. Незважаючи на суворі правила, що забороняють запис на закритому панельному обговоренні Konami, комусь все ж вдалося зняти і викласти в інтернет відео.