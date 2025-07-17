Рэпер T-Pain станет феей в новом дополнении The Sims 4: какие еще сюрпризы ждут игроков
Феи официально появились в The Sims 4 с недавно представленным дополнением Enchanted by Nature, и, к удивлению всех, во главе этого движения стоит рэпер T-Pain. В духе эксцентричных кроссоверов начала 2010-х годов музыкант теперь превратился в крылатого сима, полного блеска и сценического присутствия.
EA преподнесла сюрприз в виде клипа, в котором T-Pain во время выступления превращается в фею-сим, а сам артист называет этот момент «волшебным», сообщает GamesRadar+. EA полностью приняла на вооружение культуру мемов, представив сим-вариант вирусного аудио из TikTok «she was a fairy» («она была феей»), добавив дополнительный градус абсурда к и без того сюрреалистичному объявлению.Важно
T-Pain не остановился на этом — в этот четверг, 17 июля, он планирует транслировать свои приключения в образе феи-Сим в прямом эфире на Twitch и YouTube, дразня фанатов тем, что, несомненно, будет хаотичным смешением нового игрового процесса и его фирменной индивидуальности.
Это не первый кроссовер EA с участием знаменитостей — давние поклонники, возможно, помнят контент Katy Perry для Sims 3 в 2012 году. Но участие T-Pain кажется другим: неожиданным, странно подходящим и весело самоироничным. Это следует недавней тенденции EA сочетать крупные релизы Sims со стримами знаменитостей, как это было с недавним промо-выступлением Megan Thee Stallion, связанным с тем же дополнением.
Новый контент для The Sims 4 обещает привнести с собой следующие изменения:
- Симсы могут проживать в окружении, оформленном в природной тематике.
- Навык «Естественный образ жизни» позволит удовлетворять потребности без использования стандартных методов.
- Сбор урожая даст возможность собирать такие предметы, как кристаллы, лягушки и еду.
- Садоводство можно будет заниматься в помещении, используя модульные контейнеры.
- На взаимодействие с природой влияют три черты характера: «Любитель растений», «Мистический» и «Деструктивный».
- Подходит для симсов, стремящихся к достижению стремления «Природный кочевник».
- Симсы могут превращаться в фей.
- Способности фей включают манипуляцию растениями и изменение настроения.
- Стремление «Сказания о феях» предложит игрокам пути «Гармония» и «Раздор».
- Параметры настройки: дизайн крыльев, светящиеся татуировки, аксессуары.
- Симсы, не являющиеся феями, могут использовать феерическую пыль для небольших заклинаний.
- Постоянное негативное настроение вызовет заболевания с различными последствиями.
- Заболевания можно будет вылечить с помощью аптекарского стола и соответствующих навыков.
- Навык «Аптекарь» откроет 8 средств от заболеваний и 14 дополнительных эликсиров.
- Карьера «Натуропат» (10 уровней) будет доступна для опытных аптекарей.
- Стремление «Энтузиаст эликсиров» дополнит эту систему.
- Новая статистика удачи будет влиять на результаты различных действий.
- Иннисгрин, новый мир, состоящий из 3 биорегионов: побережье Адмора - прибрежный город, населенный гномами, Спрусдерри-Гроув - смешанная природная/городская среда, Эвердю - густой магический лес.
- Новый мир также включает в себя взаимодействующие сущности, такие как Мать-Природа и Всемогущий Спрус.
Хотя Enchanted by Nature сейчас находится в центре внимания сообщества, на горизонте уже появляется новый кандидат. EA подтвердила, что в августе этого года выйдет обновление базовой игры, которое, вероятно, будет включать в себя несколько новых бесплатных дополнений, чтобы поддерживать интерес игроков. Если судить по недавней волне причудливых обновлений и сотрудничества со знаменитостями, The Sims 4 не собирается в ближайшее время сбавлять обороты в своей непредсказуемости и наполнении контентом.
Приобрести дополнение можно в магазинах EA и Steam, сама The Sims 4 стала бесплатной еще в Октябре 2022 года.
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