Рэпер T-Pain станет феей в новом дополнении The Sims 4: какие еще сюрпризы ждут игроков

Феи официально появились в The Sims 4 с недавно представленным дополнением Enchanted by Nature, и, к удивлению всех, во главе этого движения стоит рэпер T-Pain. В духе эксцентричных кроссоверов начала 2010-х годов музыкант теперь превратился в крылатого сима, полного блеска и сценического присутствия.

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EA преподнесла сюрприз в виде клипа, в котором T-Pain во время выступления превращается в фею-сим, а сам артист называет этот момент «волшебным», сообщает GamesRadar+. EA полностью приняла на вооружение культуру мемов, представив сим-вариант вирусного аудио из TikTok «she was a fairy» («она была феей»), добавив дополнительный градус абсурда к и без того сюрреалистичному объявлению.

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T-Pain не остановился на этом — в этот четверг, 17 июля, он планирует транслировать свои приключения в образе феи-Сим в прямом эфире на Twitch и YouTube, дразня фанатов тем, что, несомненно, будет хаотичным смешением нового игрового процесса и его фирменной индивидуальности.

Видеоанонс стрима по дополнению The Sims 4 с официально твиттера T-Pain

Это не первый кроссовер EA с участием знаменитостей — давние поклонники, возможно, помнят контент Katy Perry для Sims 3 в 2012 году. Но участие T-Pain кажется другим: неожиданным, странно подходящим и весело самоироничным. Это следует недавней тенденции EA сочетать крупные релизы Sims со стримами знаменитостей, как это было с недавним промо-выступлением Megan Thee Stallion, связанным с тем же дополнением.

Новый контент для The Sims 4 обещает привнести с собой следующие изменения:

Симсы могут проживать в окружении, оформленном в природной тематике.

Навык «Естественный образ жизни» позволит удовлетворять потребности без использования стандартных методов.

Сбор урожая даст возможность собирать такие предметы, как кристаллы, лягушки и еду.

Садоводство можно будет заниматься в помещении, используя модульные контейнеры.

На взаимодействие с природой влияют три черты характера: «Любитель растений», «Мистический» и «Деструктивный».

Подходит для симсов, стремящихся к достижению стремления «Природный кочевник».

Симсы могут превращаться в фей.

Способности фей включают манипуляцию растениями и изменение настроения.

Стремление «Сказания о феях» предложит игрокам пути «Гармония» и «Раздор».

Параметры настройки: дизайн крыльев, светящиеся татуировки, аксессуары.

Симсы, не являющиеся феями, могут использовать феерическую пыль для небольших заклинаний.

Постоянное негативное настроение вызовет заболевания с различными последствиями.

Заболевания можно будет вылечить с помощью аптекарского стола и соответствующих навыков.

Навык «Аптекарь» откроет 8 средств от заболеваний и 14 дополнительных эликсиров.

Карьера «Натуропат» (10 уровней) будет доступна для опытных аптекарей.

Стремление «Энтузиаст эликсиров» дополнит эту систему.

Новая статистика удачи будет влиять на результаты различных действий.

Иннисгрин, новый мир, состоящий из 3 биорегионов: побережье Адмора - прибрежный город, населенный гномами, Спрусдерри-Гроув - смешанная природная/городская среда, Эвердю - густой магический лес.

Новый мир также включает в себя взаимодействующие сущности, такие как Мать-Природа и Всемогущий Спрус.

Хотя Enchanted by Nature сейчас находится в центре внимания сообщества, на горизонте уже появляется новый кандидат. EA подтвердила, что в августе этого года выйдет обновление базовой игры, которое, вероятно, будет включать в себя несколько новых бесплатных дополнений, чтобы поддерживать интерес игроков. Если судить по недавней волне причудливых обновлений и сотрудничества со знаменитостями, The Sims 4 не собирается в ближайшее время сбавлять обороты в своей непредсказуемости и наполнении контентом.

Приобрести дополнение можно в магазинах EA и Steam, сама The Sims 4 стала бесплатной еще в Октябре 2022 года.

Ранее Фокус писал о том, что создатели игры S.T.A.L.K.E.R. выпустили ремастеринг оригинальной трилогии. Игра на PC, Xbox и PlayStation получила бесплатное обновление до версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Также Фокус писал о том, что по игре Stalker 2: Heart of Chornobyl хотят сделать сериал.