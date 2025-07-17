Репер T-Pain стане феєю в новому доповненні The Sims 4: які ще сюрпризи чекають на гравців

Феї офіційно з'явилися в The Sims 4 з нещодавно представленим доповненням Enchanted by Nature, і, на подив усіх, на чолі цього руху стоїть репер T-Pain. У дусі ексцентричних кросоверів початку 2010-х років музикант тепер перетворився на крилатого сіма, сповненого блиску і сценічної присутності.

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EA піднесла сюрприз у вигляді кліпу, в якому T-Pain під час виступу перетворюється на фею-сім, а сам артист називає цей момент "чарівним", повідомляє GamesRadar+. EA повністю взяла на озброєння культуру мемів, представивши сім-варіант вірусного аудіо з TikTok "she was a fairy" ("вона була феєю"), додавши додатковий градус абсурду до і без того сюрреалістичного оголошення.

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T-Pain не зупинився на цьому — цього четверга, 17 липня, він планує транслювати свої пригоди в образі феї-Сім у прямому ефірі на Twitch і YouTube, дражнюючи фанатів тим, що, безсумнівно, буде хаотичним змішанням нового ігрового процесу і його фірмової індивідуальності.

Відеоанонс стріму за доповненням The Sims 4 з офіційно твіттера T-Pain

Це не перший кросовер EA за участю знаменитостей — давні шанувальники, можливо, пам'ятають контент Katy Perry для Sims 3 у 2012 році. Але участь T-Pain здається іншою: несподіваною, дивно відповідною і весело самоіронічною. Це випливає з нещодавньої тенденції EA поєднувати великі релізи Sims зі стримами знаменитостей, як це було з нещодавнім промо-виступом Megan Thee Stallion, пов'язаним із тим самим доповненням.

Новий контент для The Sims 4 обіцяє привнести з собою такі зміни:

Сімси можуть проживати в оточенні, оформленому в природній тематиці.

Навичка "Природний спосіб життя" дасть змогу задовольняти потреби без використання стандартних методів.

Збирання врожаю дасть можливість збирати такі предмети, як кристали, жаби та їжу.

Садівництвом можна буде займатися в приміщенні, використовуючи модульні контейнери.

На взаємодію з природою впливають три риси характеру: "Любитель рослин", "Містичний" і "Деструктивний".

Підходить для сімсів, які прагнуть до досягнення прагнення "Природний кочівник".

Симси можуть перетворюватися на фей.

Здібності фей включають маніпуляцію рослинами і зміну настрою.

Прагнення "Сказання про фей" запропонує гравцям шляхи "Гармонія" і "Розбрат".

Параметри налаштування: дизайн крил, татуювання, що світяться, аксесуари.

Сімс, які не є феями, можуть використовувати феєричний пил для невеликих заклинань.

Постійний негативний настрій викличе захворювання з різними наслідками.

Захворювання можна буде вилікувати за допомогою аптекарського столу і відповідних навичок.

Навичка "Аптекар" відкриє 8 засобів від захворювань і 14 додаткових еліксирів.

Кар'єра "Натуропат" (10 рівнів) буде доступна для досвідчених аптекарів.

Прагнення "Ентузіаст еліксирів" доповнить цю систему.

Нова статистика удачі впливатиме на результати різних дій.

Іннісгрін, новий світ, що складається з 3 біорегіонів: узбережжя Адмора — прибережне місто, населене гномами, Спрусдеррі-Гроув — змішане природне/міське середовище, Евердю — густий магічний ліс.

Новий світ також включає в себе взаємодіючі сутності, такі як Мати-Природа і Всемогутній Спрус.

Хоча Enchanted by Nature зараз перебуває в центрі уваги спільноти, на горизонті вже з'являється новий кандидат. EA підтвердила, що в серпні цього року вийде оновлення базової гри, яке, ймовірно, міститиме кілька нових безкоштовних доповнень, щоб підтримувати інтерес гравців. Якщо судити з нещодавньої хвилі химерних оновлень і співпраці зі знаменитостями, The Sims 4 не збирається найближчим часом зменшувати оберти у своїй непередбачуваності та наповненні контентом.

Придбати доповнення можна в магазинах EA і Steam, сама The Sims 4 стала безплатною ще в жовтні 2022 року.

Раніше Фокус писав про те, що творці гри S.T.A.L.K.E.R. випустили ремастеринг оригінальної трилогії. Гра на PC, Xbox і PlayStation отримала безкоштовне оновлення до версії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Також Фокус писав про те, що за грою Stalker 2: Heart of Chornobyl хочуть зробити серіал.