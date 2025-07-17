Скандал вокруг Subnautica 2: разработчики обвинили издателя в саботаже и увольнениях

Конфликт между издателем Krafton и первоначальным руководством разработчика Subnautica 2, Unknown Worlds, перерос в судебную тяжбу с обвинениями в саботаже, нарушении контракта и выплате бонуса в размере девятизначной суммы. Согласно недавно обнародованному иску, Krafton намеренно задержала разработку игры, чтобы избежать выплаты огромной суммы в 250 миллионов долларов.

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В иске бывших разработчиков утверждается, что Krafton в конечном итоге уволила троих сотрудников — Теда Гилла, Чарли Кливленда и Макса Макгуайра, после того, как поняла, что бонусная клаузула может обойтись ей дорого, сообщает IGN.

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Ситуация начала разворачиваться в начале 2025 года, когда Unknown Worlds представила обновленные прогнозы доходов, которые рисовали гораздо более радужную финансовую картину для Subnautica 2. Прогнозы предполагали, что игра может превзойти ожидания, что, в свою очередь, приведет к выплате большого бонуса сотрудникам.

Руководство студии также стремилось обеспечить бонусы для новых разработчиков, которые изначально не были включены в программу. Но вместо того, чтобы праздновать потенциальный успех, Krafton, как утверждается в иске, изменила курс и стала искать способы задержать выпуск игры.

В иске описываются несколько шагов Krafton, которые, как утверждается, препятствовали разработке: отказ от маркетинговой поддержки, задержка утверждений и отказ от раннего доступа к игре. Хотя контракт давал Unknown Worlds контроль над сроками выпуска, Krafton, как утверждается, подорвала эту автономию, что привело к увольнению всех трех основателей и официальной задержке выпуска игры.

Издатель, однако, отвергает эти утверждения, заявляя, что полная сумма в 250 миллионов долларов преувеличена, поскольку 90% бонусного фонда пошло бы самим основателям, что сократило бы потенциальную выплату до примерно 25 миллионов долларов.

Версия Krafton рисует другую картину, обвиняя бывших руководителей в неэффективном управлении и заявляя, что Subnautica 2 не была готова к запуску. Один из основателей, Чарли Кливленд, был даже раскритикован за то, что сосредоточился на кинопроекте, который, согласно иску, на самом деле был фильмом Subnautica, заказанным Krafton.

Пока ситуация не прояснилась, статус разработки игры остается неясным — Krafton ссылается на проблемы с готовностью, а внутренние источники и иск настаивают на том, что проект был на твердой почве. Одно можно сказать наверняка: Subnautica 2 теперь далеко уплыла от когда-то спокойных вод.

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