Скандал навколо Subnautica 2: розробники звинуватили видавця в саботажі та звільненнях

Конфлікт між видавцем Krafton і початковим керівництвом розробника Subnautica 2, Unknown Worlds, переріс у судову тяганину зі звинуваченнями в саботажі, порушенні контракту і виплаті бонусу в розмірі дев'ятизначної суми. Згідно з нещодавно оприлюдненим позовом, Krafton навмисно затримала розробку гри, щоб уникнути виплати величезної суми в 250 мільйонів доларів.

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У позові колишніх розробників стверджується, що Krafton зрештою звільнила трьох співробітників — Теда Гілла, Чарлі Клівленда і Макса Макгуайра, після того, як зрозуміла, що бонусна клаузула може обійтися їй дорого, повідомляє IGN.

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Ситуація почала розгортатися на початку 2025 року, коли Unknown Worlds представила оновлені прогнози доходів, які малювали набагато райдужнішу фінансову картину для Subnautica 2. Прогнози припускали, що гра може перевершити очікування, що, своєю чергою, призведе до виплати великого бонусу співробітникам.

Керівництво студії також прагнуло забезпечити бонуси для нових розробників, які спочатку не були включені в програму. Але замість того, щоб святкувати потенційний успіх, Krafton, як стверджується в позові, змінила курс і стала шукати способи затримати випуск гри.

У позові описуються кілька кроків Krafton, які, як стверджується, перешкоджали розробці: відмова від маркетингової підтримки, затримка затверджень і відмова від раннього доступу до гри. Хоча контракт давав Unknown Worlds контроль над термінами випуску, Krafton, як стверджується, підірвала цю автономію, що призвело до звільнення всіх трьох засновників і офіційної затримки випуску гри.

Видавець, однак, відкидає ці твердження, заявляючи, що повна сума в 250 мільйонів доларів перебільшена, оскільки 90% бонусного фонду пішло б самим засновникам, що скоротило б потенційну виплату до приблизно 25 мільйонів доларів.

Версія Krafton малює іншу картину, звинувачуючи колишніх керівників у неефективному управлінні та заявляючи, що Subnautica 2 не була готова до запуску. Одного із засновників, Чарлі Клівленда, навіть розкритикували за те, що він зосередився на кінопроєкті, який, згідно з позовом, насправді був фільмом Subnautica, замовленим Krafton.

Поки ситуація не прояснилася, статус розроблення гри залишається незрозумілим — Krafton посилається на проблеми з готовністю, а внутрішні джерела і позов наполягають на тому, що проєкт був на твердому ґрунті. Одне можна сказати напевно: Subnautica 2 тепер далеко попливла від колись спокійних вод.

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