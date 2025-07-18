Последний квест: "отец" The Elder Scrolls попрощался с фанатами и разработкой игр

Джулиан ЛеФэй, ключевая фигура в создании некоторых из самых влиятельных ролевых игр, уходит из разработки из-за тяжелой борьбы с раком. OnceLost Games, студия, которую он соучредил, поделилась печальной новостью в недавнем видео, подтвердив, что ЛеФэй проводит оставшееся время с семьей и близкими.

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Влияние ЛеФэя на мир игр неизмеримо — его часто называют "отцом The Elder Scrolls", и его техническое лидерство помогло превратить такие игры, как Arena, Daggerfall и Battlespire, в определяющие жанр произведения, сообщает IGN.

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Помимо своей легендарной работы в Bethesda, наследие ЛеФэя продолжилось в The Wayward Realms, духовном преемнике Daggerfall, разрабатываемом OnceLost Games. Студия, основанная в 2019 году вместе с другими ветеранами Elder Scrolls Тедом Петерсоном и Виджеем Лакшманом, стремилась воплотить амбиции классических RPG в современном видении. Хотя ЛеФэй больше не принимает активного участия в проекте, его творческий отпечаток останется глубоко запечатленным в его основах.

Тед Петерсон с искренней честностью отразил их долгое сотрудничество, назвав ЛеФэя настоящей легендой, чье время теперь болезненно ограничено. Для Петерсона и команды продолжение The Wayward Realms — теперь не просто проект, а дань уважения.

По словам самого Лефая, сказанным на одном из его последних собраний команды: "Это личное. А если это не личное, то вы просто выполняете работу по найму". Эта философия долгое время определяла его подход к созданию игр — проекты, рожденные из страсти, а не только из прибыли. Его работа, его принципы и его влияние на фэнтезийные игры будут продолжать резонировать на протяжении поколений.

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