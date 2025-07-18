Останній квест: "батько" The Elder Scrolls попрощався з фанатами та розробкою ігор

Джуліан ЛеФей, ключова фігура у створенні деяких із найвпливовіших рольових ігор, йде з розробки через важку боротьбу з раком. OnceLost Games, студія, яку він співзаснував, поділилася сумною новиною в нещодавньому відео, підтвердивши, що ЛеФей проводить час, що залишився, із сім'єю та близькими.

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Вплив ЛеФея на світ ігор незмірний — його часто називають "батьком The Elder Scrolls", і його технічне лідерство допомогло перетворити такі ігри, як Arena, Daggerfall і Battlespire, на такі, що визначають жанр, твори, повідомляє IGN.

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Крім своєї легендарної роботи в Bethesda, спадщина ЛеФея продовжилася в The Wayward Realms, духовному спадкоємці Daggerfall, який розробляє OnceLost Games. Студія, заснована 2019 року разом з іншими ветеранами Elder Scrolls Тедом Петерсоном і Віджеєм Лакшманом, прагнула втілити амбіції класичних RPG у сучасному баченні. Хоча ЛеФей більше не бере активної участі в проєкті, його творчий відбиток залишиться глибоко закарбованим у його основах.

Тед Петерсон зі щирою чесністю віддзеркалив їхню довгу співпрацю, назвавши ЛеФея справжньою легендою, чий час тепер болісно обмежений. Для Петерсона і команди продовження The Wayward Realms — тепер не просто проєкт, а данина поваги.

За словами самого Лефая, сказаними на одному з його останніх зборів команди: "Це особисте. А якщо це не особисте, то ви просто виконуєте роботу за наймом". Ця філософія довгий час визначала його підхід до створення ігор — проєкти, народжені з пристрасті, а не тільки з прибутку. Його робота, його принципи і його вплив на фентезійні ігри продовжуватимуть резонувати протягом поколінь.

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