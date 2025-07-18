Игра Splitgate 2 понесла убытки после троллинга создателей Call of Duty

Запуск Splitgate 2 сопровождался крупными маркетинговыми расходами, речь шла о более 400 000 долларов, но эти расходы не оправдали такие затраты. Несмотря на то, что на Twitch приходилось менее 20% общего количества просмотров, на него было потрачено целых 83,6% бюджета на продвижение. Но даже такая сумма, потраченная на рекламу, не смогла спасти игру от последствий скандалов и плохих решений.

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Несмотря на многообещающее начало и 3 миллиона загрузок, импульс хайпа вокруг игры быстро угас. За шесть недель количество одновременно играющих на Steam упало с 25 000 до всего 2000. Показатели консолей не выглядели намного лучше. Восторг сменился тишиной, и пустые серверы стали частым предметом жалоб в сообществе, сообщает mxdwn Games.

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Важный поворотный момент наступил на Summer Game Fest, когда генеральный директор Иан Проулкс появился на сцене в кепке с надписью «Make FPS Great Again» и открыто раскритиковал Call of Duty. Этот момент, задуманный как провокационный брендинг, вызвал обратную реакцию. Проулкс сначала поддержал этот шаг, но через несколько дней выпустил видео с извинениями. Однако ущерб был нанесен — многие сочли этот поступок не смелым, а безвкусным.

После запуска 1047 Games приступила к устранению последствий скандала. Команда подверглась сокращениям, основатели приостановили выплату своих зарплат, а студия переключила внимание на исправление основных проблем игрового процесса. Между тем, игровой магазин подвергся резкой критике за завышенные цены на наборы, в частности на набор "Nano Swarm", который стоил 80 долларов и включал в себя легендарный скин, скины для оружия и другие косметические предметы. После общественного резонанса его цена была снижена до 40 долларов.

Несмотря на надежную механику, запуск Splitgate 2 провалился из-за неверных решений, и большая часть вины лежит не на самой игре, а на решениях людей, принятых вокруг нее.

Ранее Фокус писал о том, что компания Take-Two Interactive зарегистрировала патент на новую технологию анимации в играх. Шестая часть легендарной франшизы GTA может удивить пользователей в этом плане.

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