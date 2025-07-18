Гра Splitgate 2 зазнала збитків після тролінгу творців Call of Duty

Запуск Splitgate 2 супроводжувався великими маркетинговими витратами, йшлося про понад 400 000 доларів, але ці витрати не виправдали такі витрати. Незважаючи на те, що на Twitch припадало менше 20% загальної кількості переглядів, на нього було витрачено цілих 83,6% бюджету на просування. Але навіть така сума, витрачена на рекламу, не змогла врятувати гру від наслідків скандалів і поганих рішень.

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Незважаючи на багатообіцяючий початок і 3 мільйони завантажень, імпульс хайпу навколо гри швидко згас. За шість тижнів кількість тих, хто одночасно грає на Steam, впала з 25 000 до всього 2000. Показники консолей не виглядали набагато краще. Захват змінився тишею, і порожні сервери стали частим предметом скарг у спільноті, повідомляє mxdwn Games.

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Важливий поворотний момент настав на Summer Game Fest, коли генеральний директор Іан Проулкс з'явився на сцені в кепці з написом "Make FPS Great Again" і відкрито розкритикував Call of Duty. Цей момент, задуманий як провокаційний брендинг, викликав зворотну реакцію. Проулкс спочатку підтримав цей крок, але через кілька днів випустив відео з вибаченнями. Однак шкоди було завдано — багато хто визнав цей вчинок не сміливим, а позбавленим смаку.

Після запуску 1047 Games приступила до усунення наслідків скандалу. Команда зазнала скорочень, засновники призупинили виплату своїх зарплат, а студія переключила увагу на виправлення основних проблем ігрового процесу. Тим часом, ігровий магазин зазнав різкої критики за завищені ціни на набори, зокрема на набір "Nano Swarm", який коштував 80 доларів і містив у собі легендарний скін, скіни для зброї та інші косметичні предмети. Після суспільного резонансу його ціну було знижено до 40 доларів.

Незважаючи на надійну механіку, запуск Splitgate 2 провалився через хибні рішення, і більша частина провини лежить не на самій грі, а на рішеннях людей, прийнятих навколо неї.

Раніше Фокус писав про те, що компанія Take-Two Interactive зареєструвала патент на нову технологію анімації в іграх. Шоста частина легендарної франшизи GTA може здивувати користувачів у цьому плані.

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