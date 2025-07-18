Стер его в порошок: игрок 1-го уровня показал, как надо проходить босса Nightreign (видео)

Один из самых известных и сложных врагов в Elden Ring: Nightreign вернулся, чтобы снова сеять ужас среди игроков — это бронированный зверь, известный как Охотник с колоколом. Этот босс, также называемый Элемером из Брайара, скрывается в глубинах замка Лимвельд, обладая огромной силой, безжалостной агрессией и магическим летающим мечом, который атакует с большого расстояния.

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Многие игроки, особенно те, кто возвращается к последнему дополнению игры, считают его настолько сильным, что предпочитают вообще пропускать сражение. Но не все сдаются. Игрок по имени Ongbal, известная фигура в сообществах Elden Ring и Souls, сумел победить Элемера в невообразимо сложных условиях, сообщает PC Gamer.

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Используя класс под названием «Исполнитель», самурай, основанный на парировании, который полагается на точное время, а не на грубую силу, Ongbal победил босса, оставаясь на первом уровне прокачки. Ему удалось это без повышения характеристик, только с идеальной реакцией и глубоким знанием игры.

Что делает победу Ongbal особенно впечатляющей, так это то, как он использовал механику игры на очень продвинутом уровне. Он не просто блокировал атаки, он предсказывал каждое движение, точно знал, когда и как часто босс будет наносить удары, и использовал специальные анимации, чтобы парировать с высокой точностью.

Видео демонстрации впечатлительных навыков Ongbal и его победы над самым ненавистным боссом в Nightreign

Поскольку фирменный меч Исполнителя не наносит большого урона, Ongbal умно сменил оружие в середине боя, чтобы создать эффект кровотечения для дополнительного урона — и все это он провернул безостановочно уклоняясь от атак, которые могли убить его одним ударом.

В свое время игроки даже натравливали на Элемера всех существующих боссов, гадая выживут ли они в этой схватке

Такой вид победы и стиля стирает грань между игрой и хореографически поставленным дуэлем. В то время как большинство игроков все еще борются с новым контентом Nightreign, или вовсе избегают боссов вроде Элемера, прохождение Ongbal уже вошло в историю сообщества поклонников игр FromSoftware.

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