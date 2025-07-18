Стер його в порошок: гравець 1-го рівня показав, як треба проходити боса Nightreign (відео)

Один із найвідоміших і найскладніших ворогів в Elden Ring: Nightreign повернувся, щоб знову сіяти жах серед гравців — це броньований звір, відомий як Мисливець із дзвоном. Цей бос, також званий Елемером з Брайара, ховається в глибинах замку Лімвельд, володіючи величезною силою, безжальною агресією і магічним літаючим мечем, який атакує з великої відстані.

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Багато гравців, особливо ті, хто повертається до останнього доповнення гри, вважають його настільки сильним, що вважають за краще взагалі пропускати битву. Але не всі здаються. Гравець на ім'я Ongbal, відома фігура в спільнотах Elden Ring і Souls, зумів перемогти Елемера в неймовірно складних умовах, повідомляє PC Gamer.

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Використовуючи клас під назвою "Виконавець", самурай, заснований на парируванні, який покладається на точний час, а не на грубу силу, Ongbal переміг боса, залишаючись на першому рівні прокачування. Йому вдалося це без підвищення характеристик, тільки з ідеальною реакцією і глибоким знанням гри.

Що робить перемогу Ongbal особливо вражаючою, так це те, як він використовував механіку гри на дуже просунутому рівні. Він не просто блокував атаки, він передбачав кожен рух, точно знав, коли і як часто бос буде наносити удари, і використовував спеціальні анімації, щоб парирувати з високою точністю.

Відео демонстрації вразливих навичок Ongbal і його перемоги над найненависнішим босом у Nightreign

Оскільки фірмовий меч Виконавця не завдає великої шкоди, Ongbal розумно змінив зброю в середині бою, щоб створити ефект кровотечі для додаткової шкоди — і все це він провернув, нестримно ухиляючись від атак, які могли вбити його одним ударом.

Свого часу гравці навіть нацьковували на Елемера всіх наявних босів, гадаючи, чи виживуть вони в цій сутичці

Такий вид перемоги і стилю стирає грань між грою і хореографічно поставленим дуелем. У той час як більшість гравців все ще борються з новим контентом Nightreign, або зовсім уникають босів на кшталт Елемера, проходження Ongbal вже увійшло в історію спільноти шанувальників ігор FromSoftware.

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