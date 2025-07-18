Shadow Labyrinth вышла на всех платформах: PAC-MAN и боевик в духе Metroid слились в одном

Shadow Labyrinth — это неожиданное смешение жанров, которое никто не мог предвидеть: мрачная, атмосферная платформер-экшен с отголосками Metroid и Ori, в котором в качестве вашего неожиданного проводника выступает ни кто иной, как призрачный кузен Пакмана. Необычная глава франшизы стала доступна на Xbox, PlayStation, Switch и ПК.

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В новейшей 2D-фэнтезийной игре Bandai Namco в центре внимания находится Мечник номер 8 — молчаливый герой с мечом, возвращенный к жизни любопытным желтым шаром по имени PUCK, сообщает TheXboxHub. В отличии от оригинала, то новой игры довольно мрачный, загадочный и немного сюрреалистичный — как будто PAC-MAN забрел в Hollow Knight и принес с собой классическую аркадную энергию.

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Основная изюминка игры — это ее адаптивный бой. Каждый враг — не просто препятствие, а потенциальное улучшение: поглощая его, вражеские способности станут доступны главному герою. Независимо от того, предпочитают ли игроки высокоскоростную ловкость или грубую силу, Shadow Labyrinth поощряет эксперименты. Комбинации навыков могут полностью изменить сам стиль игры, и освоение хода боя как никогда важно.

Помимо боя, игра в значительной степени ориентирована на перемещение и платформинг. Лианы, ледяные пещеры и рушащиеся руины становятся игровой площадкой для игроков, постепенно открывая мир, сформированный древними войнами и космическими тайнами. И хотя это все еще привычный многим платформер, он пропитан фольклором и созданный для исследования — игроков ждут таинственные руины, мутировавшие существа и вечный вопрос о том, почему PUCK выбрал именно главного героя, вернув его из пустоты.

Shadow Labyrinth теперь доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК. В Steam стандартное издание можно приобрести за 949 гривен, а заплатив 1199 гривен можно приобрести Deluxe Edition, включающее в себя цифровой артбук и саундтрек игры. Это резкий отход от обычного каталога Bandai Namco, но он обещает жуткое и необычное путешествие через одно из самых странных партнерств, которые франшиза PAC-MAN когда-либо предпринимала.

Ранее Фокус писал о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5. Стали известны сроки релиза игры на этой платформе.

Также Фокус писал о том, что в сеть утек вступительный ролик Silent Hill f. Несмотря на строгие правила, запрещающие запись на закрытом панельном обсуждении Konami, кому-то все же удалось снять и выложить в интернет видео.