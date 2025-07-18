Shadow Labyrinth вийшла на всіх платформах: PAC-MAN і бойовик у дусі Metroid злилися в одному

Shadow Labyrinth — це несподіване змішання жанрів, яке ніхто не міг передбачити: похмура, атмосферна платформер-екшен з відгомонами Metroid і Ori, в якому в ролі вашого несподіваного провідника виступає ні хто інший, як примарний кузен Пакмана. Незвичайна глава франшизи стала доступна на Xbox, PlayStation, Switch і ПК.

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У новітній 2D-фентезійній грі Bandai Namco в центрі уваги перебуває Мечник номер 8 — мовчазний герой з мечем, повернутий до життя цікавою жовтою кулею на ім'я PUCK, повідомляє TheXboxHub. На відміну від оригіналу, то нової гри досить похмурий, загадковий і трохи сюрреалістичний — наче PAC-MAN забрів у Hollow Knight і приніс із собою класичну аркадну енергію.

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Основна родзинка гри — це її адаптивний бій. Кожен ворог — не просто перешкода, а потенційне поліпшення: поглинаючи його, ворожі здібності стануть доступні головному герою. Незалежно від того, чи віддають гравці перевагу високошвидкісній спритності або грубій силі, Shadow Labyrinth заохочує експерименти. Комбінації навичок можуть повністю змінити сам стиль гри, і освоєння ходу бою як ніколи важливе.

Крім бою, гра значною мірою орієнтована на переміщення і платформинг. Ліани, крижані печери і руїни, що руйнуються, стають ігровим майданчиком для гравців, поступово відкриваючи світ, сформований стародавніми війнами і космічними таємницями. І хоча це все ще звичний багатьом платформер, він просякнутий фольклором і створений для дослідження — на гравців чекають таємничі руїни, істоти, що мутували, та одвічне запитання про те, чому PUCK обрав саме головного героя, повернувши його з порожнечі.

Shadow Labyrinth тепер доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch і ПК. У Steam стандартне видання можна придбати за 949 гривень, а заплативши 1199 гривень можна придбати Deluxe Edition, що містить цифровий артбук і саундтрек гри. Це різкий відхід від звичайного каталогу Bandai Namco, але він обіцяє моторошну і незвичайну подорож через одне з найдивніших партнерств, які франшиза PAC-MAN коли-небудь робила.

Раніше Фокус писав про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5. Стали відомі терміни релізу гри на цій платформі.

Також Фокус писав про те, що в мережу витік вступний ролик Silent Hill f. Незважаючи на суворі правила, що забороняють запис на закритому панельному обговоренні Konami, комусь все ж вдалося зняти і викласти в інтернет відео.