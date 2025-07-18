Гендерный скандал в Warhammer: почему космодесантники перестали быть мужчинами

В третьем издании Warhammer: The Horus Heresy незаметно опущена одна спорная деталь: в нем больше не указано, что новобранцы Космического десанта должны быть биологически мужчинами. В предыдущих изданиях четко указывалось, что процесс трансформации зависит от "гормонального и биологического состава мужского организма" — эта фраза теперь исчезла.

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Это небольшое изменение в тексте вызвало бурную реакцию фанатов, вновь открыв дискуссию вокруг одной из самых давних спорных тем: отсутствия женщин в рядах Космодесантников. На протяжении многих лет эта тема вызывала ожесточенные дебаты в Интернете, становясь горячей точкой в более широких культурных войнах на многих платформах и форумах. Критики старой формулировки указывали, что она придавала легитимность токсичному поведению в фан-сообществах, где некоторые преследовали других за создание кастовых глав с участием женщин и была связана трансфобными аргументами, сообщает Wargamer.

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Для тех, кто выступал за более инклюзивное фан-сообщество, это изменение, пусть и незначительное, было давно назревшим. Однако не все радуются этому. В определенных кругах фанаты интерпретируют это упущение как признак слабины во франшизе. Некоторые консервативные голоса в Интернете выразили тревогу, предположив, что это изменение является частью более широкого сдвига в подходе Games Workshop к традициям и канону cthbb. Ирония заключается в том, что в новом своде правил по-прежнему нет женщин-космических пехотинцев, но даже сама возможность их появления вызывает негативную реакцию у некоторых фанатов.

Книги правил Horus Heresy являются основными публикациями для настольной игры Warhammer: The Horus Heresy от Games Workshop, в которых подробно описаны история, характеристики юнитов и механика ведения сражений, происходящих во время галактической гражданской войны, предшествовавшей Warhammer 40K. Они служат как повествовательными руководствами, так и техническими инструкциями по организации армий, разрешению боевых действий и созданию тематических кампаний в мире настольных игр.

Это далеко не первое изменение в мире Warhammer 40K. Так, под раздачу уже попадали Адептус Кустодес — личная гвардия Императора, состоящая из генетически модифицированных сверхлюдей, которые даже сильнее Космодесантников. В ранних версиях лора они изображались исключительно как мужчины, но более поздние источники подтверждают существование женщин-Кустодес, хотя они остаются редким явлением и практически не появляются в медиа и миниатюрах Warhammer.

И все же наука о космических пехотинцах никогда не выдерживала тщательного анализа. Процесс имплантации органов, почитаемый в фольклоре, не выдерживает критики с точки зрения реальной биомедицинской логики. Фиксация на "мужской биологии" становится особенно ироничной, если учесть, что транс-мужчины — люди, проходящие гормональную, а иногда и хирургическую терапию, являются единственной реальной группой, отражающей тот вид трансгуманных модификаций, которым подвергаются космические пехотинцы.

Но хотя лор вселенной может шататься под научным грузом, дискуссия о представлении в Warhammer остается очень человечной — очень живой, полной ненависти друг к другу и ужасающих баталий на форумах до последнего комментатора, ироничо отражающих саму суть мрачной и пропитанной войнами вселенной.

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