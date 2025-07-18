Гендерний скандал у Warhammer: чому космодесантники перестали бути чоловіками

У третьому виданні Warhammer: The Horus Heresy непомітно опустили одну спірну деталь: у ньому більше не вказано, що новобранці Космічного десанту мають бути біологічно чоловіками. У попередніх виданнях чітко вказувалося, що процес трансформації залежить від "гормонального та біологічного складу чоловічого організму" — ця фраза тепер зникла.

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Ця невелика зміна в тексті викликала бурхливу реакцію фанатів, знову відкривши дискусію навколо однієї з найдавніших спірних тем: відсутності жінок у лавах Космодесантників. Протягом багатьох років ця тема викликала запеклі дебати в Інтернеті, стаючи гарячою точкою в ширших культурних війнах на багатьох платформах і форумах. Критики старого формулювання вказували, що воно надавало легітимність токсичній поведінці у фан-спільнотах, де деякі переслідували інших за створення кастових розділів за участю жінок, і було пов'язано трансфобними аргументами, повідомляє Wargamer.

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Для тих, хто виступав за більш інклюзивну фан-спільноту, ця зміна, нехай і незначна, була давно назрілою. Однак не всі радіють цьому. У певних колах фанати інтерпретують цей недогляд як ознаку слабини у франшизі. Деякі консервативні голоси в Інтернеті висловили тривогу, припустивши, що ця зміна є частиною ширшого зсуву в підході Games Workshop до традицій і канону cthbb. Іронія полягає в тому, що в новому зводі правил, як і раніше, немає жінок-космічних піхотинців, але навіть сама можливість їхньої появи викликає негативну реакцію у деяких фанатів.

Книги правил Horus Heresy є основними публікаціями для настільної гри Warhammer: The Horus Heresy від Games Workshop, у яких докладно описано історію, характеристики юнітів і механіку ведення боїв, що відбуваються під час галактичної громадянської війни, що передувала Warhammer 40K. Вони слугують як оповідними посібниками, так і технічними інструкціями з організації армій, вирішення бойових дій і створення тематичних кампаній у світі настільних ігор.

Це далеко не перша зміна у світі Warhammer 40K. Так, під роздачу вже потрапляли Адептус Кустодес — особиста гвардія Імператора, що складається з генетично модифікованих надлюдей, які навіть сильніші за Космодесантників. У ранніх версіях лора вони зображувалися винятково як чоловіки, але пізніші джерела підтверджують існування жінок-Кустодес, хоча вони залишаються рідкісним явищем і практично не з'являються в медіа та мініатюрах Warhammer.

І все ж наука про космічних піхотинців ніколи не витримувала ретельного аналізу. Процес імплантації органів, шанований у фольклорі, не витримує критики з точки зору реальної біомедичної логіки. Фіксація на "чоловічій біології" стає особливо іронічною, якщо врахувати, що транс-чоловіки — люди, які проходять гормональну, а іноді й хірургічну терапію, — є єдиною реальною групою, що відображає той вид трансгуманних модифікацій, яких зазнають космічні піхотинці.

Але хоча лор всесвіту може хитатися під науковим вантажем, дискусія про представлення в Warhammer залишається дуже людяною — дуже живою, сповненою ненависті один до одного та жахливих баталій на форумах до останнього коментатора, які іронічно відображають саму суть похмурого й просякнутого війнами всесвіту.

Раніше Фокус писав про те, що гравець 1-го рівня показав, як треба проходити найскладнішого боса Nightreign, не отримавши шкоди. Цей бос, який також називається Елемером з Брайара, ховається в глибинах замку Лімвельд, володіючи величезною силою, безжальною агресією та магічним літаючим мечем, який атакує з великої відстані.

Також Фокус писав про те, що італійському блогеру загрожує до 3 років в'язниці і великий штраф за огляд ретро-консолей. Відомий у мережі як Once Were Nerd, ютубер повідомив, що його можуть притягнути до відповідальності за італійським законом про авторське право за демонстрацію консолей з попередньо встановленими ROM-дисками.