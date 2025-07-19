Патч для Cyberpunk 2077 может быть анонсом новой части Cyberpunk 2 (фото)

CD Projekt Red настаивает, что патч 2.3 — последнее обновление для Cyberpunk 2077, но игроки уже слышали подобные заявления и раньше. Естественно, сообщество не верит в это. Некоторые зоркие детективы с Reddit считают, что обнаружили новую зацепку: рекламу казино, незаметно добавленную в игру в последнем обновлении.

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Патч для Cyberpunk 2077 выйдет не для всех: кому придется ждать новый релиз

Очевидным подозреваемым стало заведение North Oak Casino & Country Club в Вестбруке. Оно видно, очень заметно, но совершенно недоступно. У здания нет работающих дверей, нет точек быстрого перемещения, а ведущий к нему AV-туннель плотно закрыт. Это выделяющаяся призрачная достопримечательность — красивый мираж потенциального вырезанного игрового процесса, который игроки могут видеть, но никогда не могут коснуться. Однако есть неожиданный поворот, давший фанатам надежду на его возвращение.

Концепт арт казино North Oak, которое, как и множество другого контента, не попало в финальную версию игры Фото: CD Projekt RED

Помимо ожидания официального релиза, некоторые фанаты и модмейкеры взяли восстановление этого вырезанного контента в свои руки, вернув казино обратно в игру в моде North Oak Exclusive Club And Casino Restored, который можно скачать на Nexus Mods.

Однако согласно новым данным от пользователя Reddit, файлы обновления вообще не связаны с North Oak. Вместо этого они указывают на Pacifica — регион, который уже получил больше внимания со стороны разработчиков после Phantom Liberty. Казино в самом сердце территории группировки Voodoo Boys определенно оживило бы район, дав игрокам новый повод задержаться в его темных уголках.

Твиттер, демонстрирующий новые билборды, добавленные в патче

Будь то тизер Cyberpunk 2 или секретный сюрприз для первой части, который еще ждет нас впереди, одно ясно: казино идеально вписывается в пропитанную неоном экосистему бесконечных искушений и пороков Night City. Однако пока патч 2.3 сам по себе внес в игру ряд интересных дополнений: новые транспортные средства, режим вождения Zen и улучшенная производительность PS5 Pro — чтобы занять фанатов, пока они продолжают искать секреты и ожидать нового контента и новостей от CD Projekt Red.

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