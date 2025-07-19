Патч для Cyberpunk 2077 може бути анонсом нової частини Cyberpunk 2 (фото)

CD Projekt Red наполягає, що патч 2.3 — останнє оновлення для Cyberpunk 2077, але гравці вже чули подібні заяви і раніше. Природно, спільнота не вірить у це. Деякі пильні детективи з Reddit вважають, що виявили нову зачіпку: рекламу казино, непомітно додану в гру в останньому оновленні.

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Яскраві рекламні щити з покерними фішками та обіцянками "великих виграшів щосуботи" знову розпалюють спекуляції щодо давно обговорюваного віддаленого контенту, який, можливо, офіційно повернеться в гру в майбутньому, повідомляє GamesRadar+.

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Патч для Cyberpunk 2077 вийде не для всіх: кому доведеться чекати на новий реліз

Очевидним підозрюваним став заклад North Oak Casino & Country Club у Вестбруку. Його видно, дуже помітно, але абсолютно недоступно. У будівлі немає дверей, що працюють, немає точок швидкого переміщення, а AV-тунель, що веде до неї, щільно закритий. Це примарна пам'ятка, що виділяється, — красивий міраж потенційного вирізаного ігрового процесу, який гравці можуть бачити, але ніколи не можуть торкнутися. Однак є несподіваний поворот, що дав фанатам надію на його повернення.

Концепт арт казино North Oak, яке, як і безліч іншого контенту, не потрапило у фінальну версію гри Фото: CD Projekt RED

Крім очікування офіційного релізу, деякі фанати і модмейкери взяли відновлення цього вирізаного контенту у свої руки, повернувши казино назад у гру в моді North Oak Exclusive Club And Casino Restored, який можна завантажити на Nexus Mods.

Однак згідно з новими даними від користувача Reddit, файли оновлення взагалі не пов'язані з North Oak. Замість цього вони вказують на Pacifica — регіон, який вже отримав більше уваги з боку розробників після Phantom Liberty. Казино в самому серці території угруповання Voodoo Boys безумовно пожвавило б район, давши гравцям новий привід затриматися в його темних куточках.

Твіттер, що демонструє нові білборди, додані в патчі

Чи то тизер Cyberpunk 2, чи то секретний сюрприз для першої частини, який ще чекає на нас попереду, одне зрозуміло: казино ідеально вписується в просочену неоном екосистему нескінченних спокус і пороків Night City. Однак поки патч 2.3 сам по собі вніс у гру низку цікавих доповнень: нові транспортні засоби, режим водіння Zen і поліпшена продуктивність PS5 Pro — щоб зайняти фанатів, поки вони продовжують шукати секрети і чекати на новий контент і новини від CD Projekt Red.

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