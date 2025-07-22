Анонс Pokemon Champions: когда и на каких платформах выходит игра

Pokemon Champions наконец-то вышел на сцену во время последнего шоу Pokemon Presents, где было представлено подробное описание того, что обещает стать самой стратегически глубокой игрой серии.

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Одно из главных преимуществ игры будет в том, что покемонов из Pokemon Home можно привлечь в бой или нанять из игры с помощью новой системы, построенной на временных и постоянных поимках, сообщает Vooks. Игра, релиз которой запланирован на 2026 год для Nintendo Switch и мобильных устройств, обещает глубокую настройку и конкурентную глубину, облеченную в привычную пошаговую форму.

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Временный наем позволяет тренерам брать покемонов напрокат на ограниченный срок, что идеально подходит для тестирования комбинаций или просто для развлечения. Постоянный наем, с другой стороны, стоит победных очков (VP), заработанных в боях, и позволяет тренерам полностью включить покемонов в свой список.

Видео с официального Youtube канала, посвященного покемонам

VP также можно будет потратить на настройку статистики и способностей покемонов, что наконец-то дает игрокам прямой путь к тренировке без таблиц и марафонов по разведению. После многих лет просьб фанатов, такой уровень контроля над статистикой в игре давно назрел.

Что касается сражений, Pokemon Champions предлагает три различных режима, которые подойдут любому игроку:

Рейтинговые сражения : сражайтесь с тренерами со всего мира, поднимайтесь по уровням и доказывайте свое мастерство.

: сражайтесь с тренерами со всего мира, поднимайтесь по уровням и доказывайте свое мастерство. Неформальные сражения : экспериментируйте и исследуйте стратегии без давления.

: экспериментируйте и исследуйте стратегии без давления. Частные сражения: бросайте вызов друзьям и семье в частных матчах.

Благодаря поддержке форматов одиночных и парных сражений, Pokemon Champions станет конкурентоспособной площадкой как для ветеранов, так и для новичков — если они готовы подождать до 2026 года.

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