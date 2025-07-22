Анонс Pokemon Champions: коли і на яких платформах виходить гра

Pokemon Champions нарешті вийшов на сцену під час останнього шоу Pokemon Presents, де було представлено докладний опис того, що обіцяє стати найстратегічно найглибшою грою серії.

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Одна з головних переваг гри полягатиме в тому, що покемонів із Pokemon Home можна залучити до бою або найняти з гри за допомогою нової системи, побудованої на тимчасових і постійних упійманнях, повідомляє Vooks. Гра, реліз якої заплановано на 2026 рік для Nintendo Switch і мобільних пристроїв, обіцяє глибоке налаштування і конкурентну глибину, одягнену у звичну покрокову форму.

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Тимчасовий найм дає змогу тренерам брати покемонів напрокат на обмежений термін, що ідеально підходить для тестування комбінацій або просто для розваги. Постійне наймання, з іншого боку, коштує переможних очок (VP), зароблених у боях, і дає змогу тренерам повністю включити покемонів до свого списку.

Відео з офіційного Youtube каналу, присвяченого покемонам

VP також можна буде витратити на налаштування статистики і здібностей покемонів, що нарешті дає гравцям прямий шлях до тренування без таблиць і марафонів з розведення. Після багатьох років прохань фанатів, такий рівень контролю над статистикою в грі давно назрів.

Що стосується битв, Pokemon Champions пропонує три різні режими, які підійдуть будь-якому гравцеві:

Рейтингові бит ви: боріться з тренерами з усього світу, піднімайтеся за рівнями і доводьте свою майстерність.

ви: боріться з тренерами з усього світу, піднімайтеся за рівнями і доводьте свою майстерність. Неформальні битви : експериментуйте і досліджуйте стратегії без тиску.

: експериментуйте і досліджуйте стратегії без тиску. Приватні битви: кидайте виклик друзям і родині в приватних матчах.

Завдяки підтримці форматів одиночних і парних битв, Pokemon Champions стане конкурентоспроможним майданчиком як для ветеранів, так і для новачків — якщо вони готові почекати до 2026 року.

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