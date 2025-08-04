Возвращение BioShock снова откладывается: 2K признали провальной четвертую часть игры

Долгожданное возвращение BioShock, похоже, столкнулось с трудностями. Согласно свежим сообщениям, издатель 2K отложил запланированный ремейк культовой оригинальной игры, а также кардинально изменил состав команды разработчиков грядущего сиквела.

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2K официально подтвердила эти внутренние изменения и они позволяют предположить, что следующая глава этой любимой серии еще далека от готовности к выпуску, сообщает GamesRadar+.

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Безымянная четвертая часть BioShock была впервые анонсирована в 2019 году и поручена Cloud Chamber, тогда еще новой студии, созданной специально для продолжения франшизы. Несмотря на первоначальный ажиотаж, новостей было мало, а подробности о самой игре оставались в строгом секрете, даже несмотря на растущее ожидание. Первоначально проектом руководили такие опытные специалисты, как Келли Гилмор, известная своей обширной работой над такими хитами Firaxis, как XCOM и Civilization, а также давний креативный директор cерии Хогарт де ла Плант.

Но, по словам инсайдера индустрии Джейсона Шрейера, 2K недавно провела значительную перестановку в руководстве Cloud Chamber. По сообщениям, глава студии Гилмор была уволена, а креативный директор де ла Плант переведен на издательскую должность после того, как внутренний аудит выявил серьезные проблемы с сюжетной линией игры. 2K признает, что изменения были необходимы, отмечая, что BioShock 4 должен превратиться из "просто хорошей игры" в поистине исключительный опыт.

Учитывая эти неудачи, фанатам, жаждущим продолжения, возможно, придется ждать еще дольше. Оригинальная BioShock, провозглашенная знаковой игрой после ее выпуска еще в 2007 году, должна была получить модернизированный ремейк, но этот проект тоже тихо исчез из инфополя. Без новых игр с 2013 года, когда вышла BioShock Infinite, и с закрытием студии Irrational Games, создавшей серию, будущее BioShock остается неопределенным.

В то время как Кен Левин, первоначальный создатель BioShock, занят своим новым многообещающим, но также отложенным проектом Judas, путь новых частей BioShock к релизу остается таким же тернистым и полным неожиданностей. Как все это повлияет на итоговые релизы — покажет только время.

Ранее Фокус писал о том, что Bethesda создает "нечто иное", говоря про The Elder Scrolls VI. Давний разработчик из Bethesda Game Studios Курт Кульманн поделился откровенными мыслями об игре, в создании которой он принимал участие, но в разработке которой на этот раз не будет участвовать.

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