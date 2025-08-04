Повернення BioShock знову відкладається: 2K визнали провальною четверту частину гри

Довгоочікуване повернення BioShock, схоже, зіткнулося з труднощами. Згідно зі свіжими повідомленнями, видавець 2K відклав запланований ремейк культової оригінальної гри, а також кардинально змінив склад команди розробників майбутнього сиквела.

Related video

2K офіційно підтвердила ці внутрішні зміни і вони дають змогу припустити, що наступна глава цієї улюбленої серії ще далека від готовності до випуску, повідомляє GamesRadar+.

Важливо

Геральта з Рівії не відпускають на пенсію: що відомо про ремейк першого "Відьмака"

Безіменна четверта частина BioShock була вперше анонсована 2019 року і доручена Cloud Chamber, тоді ще новій студії, створеній спеціально для продовження франшизи. Незважаючи на початковий ажіотаж, новин було мало, а подробиці про саму гру залишалися в суворій таємниці, навіть попри зростаюче очікування. Спочатку проектом керували такі досвідчені фахівці, як Келлі Гілмор, відома своєю великою роботою над такими хітами Firaxis, як XCOM і Civilization, а також давній креативний директор серії Хогарт де ла Плант.

Але, за словами інсайдера індустрії Джейсона Шрейера, 2K нещодавно провела значну перестановку в керівництві Cloud Chamber. За повідомленнями, главу студії Гілмор було звільнено, а креативного директора де ла Планта переведено на видавничу посаду після того, як внутрішній аудит виявив серйозні проблеми з сюжетною лінією гри. 2K визнає, що зміни були необхідні, зазначаючи, що BioShock 4 має перетворитися з "просто хорошої гри" на воістину винятковий досвід.

З огляду на ці невдачі, фанатам, які прагнуть продовження, можливо, доведеться чекати ще довше. Оригінальна BioShock, проголошена знаковою грою після її випуску ще 2007 року, мала отримати модернізований ремейк, але цей проєкт теж тихо зник з інфополя. Без нових ігор з 2013 року, коли вийшла BioShock Infinite, і з закриттям студії Irrational Games, що створила серію, майбутнє BioShock залишається невизначеним.

У той час як Кен Левін, первісний творець BioShock, зайнятий своїм новим багатообіцяючим, але також відкладеним проєктом Judas, шлях нових частин BioShock до релізу залишається таким же тернистим і повним несподіванок. Як все це вплине на підсумкові релізи — покаже тільки час.

Раніше Фокус писав про те, що Bethesda створює "щось інше", говорячи про The Elder Scrolls VI. Давній розробник з Bethesda Game Studios Курт Кульманн поділився відвертими думками про гру, у створенні якої він брав участь, але в розробці якої цього разу не братиме участі.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.