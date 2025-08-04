RC-машинка и хорроры Лавкрафта: что известно о дате выхода "последнего" патча Terraria

Когда в 2020 году вышло предположительно последнее обновление Terraria, мало кто мог предположить, что пять лет спустя игроки снова будут считать дни до выхода очередного «последнего» патча. И вот, в 2025 году, Terraria 1.4.5 готовится к выходу — технически шестое последнее обновление нашумевшей песочницы.

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Несмотря на то, что разработчик Re-Logic уверяет фанатов, что разработка продолжается полным ходом, точная дата выпуска остается в секрете, что вызвало небывалый ажиотаж, сообщает GamesRadar+. В своем недавнем блоге "Состояние игры" Re-Logic открыто признали разочарование по поводу отсутствия конкретных сроков выпуска, но подтвердили свое намерение выпустить обновление как можно скорее.

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Создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре: ее амбиции подобны Elden Ring

Чтобы усилить проект, к нему присоединилась компания DR Studios, разработчики консольной и мобильной версий Terraria, которая тесно сотрудничает в решении основных задач, затрагивающих все платформы. Такой подход уже заметно ускорил прогресс глобального обновления.

Взглянув на некоторые из будущих нововведений можно отметить новые наборы мебели, в которых сочетаются жуткие мотивы Лавкрафта и тревожно гладкая эстетика Гигера. Но, пожалуй, главной изюминкой является неожиданное появление полностью рабочего радиоуправляемого автомобиля, способного без труда мчаться по всему миру и даже подниматься по вертикальным поверхностям. Короткий тизер этого маленького скоростного автомобиля в действии определенно вызывал у многих воспоминания о классических гонках на NES, но без разочарования от постоянных столкновений с пиксельными стенами.

Разработчики продемонстрировали новые наборы мебели на тематику биомов "багрянец" и "порча" Фото: Re-Logic

Ведущий разработчик Эндрю "Redigit" Спинкс однажды пошутил: "Terraria никогда не умрет, пока есть последнее обновление", и, похоже, фанаты полностью с ним согласны. С учетом растущего ажиотажа вокруг версии 1.4.5, Terraria, похоже, обречена оставаться популярной далеко за пределами этой последней "финальной" главы — возможно, даже подготовив почву для неизбежного седьмого "последнего" обновления где-то в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о холодном приеме Assassin's Creed Shadows японскими игроками. Сертификационная комиссия страны обязала Ubisoft внести изменения в игру и присвоила игре высокий возрастной рейтинг.