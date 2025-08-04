RC-машинка і хорори Лавкрафта: що відомо про дату виходу "останнього" патча Terraria

Коли у 2020 році вийшло ймовірно останнє оновлення Terraria, мало хто міг припустити, що через п'ять років гравці знову рахуватимуть дні до виходу чергового "останнього" патча. І ось, у 2025 році, Terraria 1.4.5 готується до виходу — технічно шосте останнє оновлення гучної пісочниці.

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Незважаючи на те, що розробник Re-Logic запевняє фанатів, що розробка триває повним ходом, точна дата випуску залишається в секреті, що викликало небувалий ажіотаж, повідомляє GamesRadar+. У своєму недавньому блозі "Стан гри" Re-Logic відкрито визнали розчарування з приводу відсутності конкретних термінів випуску, але підтвердили свій намір випустити оновлення якомога швидше.

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Щоб посилити проєкт, до нього приєдналася компанія DR Studios, розробники консольної та мобільної версій Terraria, яка тісно співпрацює у вирішенні основних завдань, що стосуються всіх платформ. Такий підхід уже помітно прискорив прогрес глобального оновлення.

Поглянувши на деякі з майбутніх нововведень, можна відзначити нові набори меблів, в яких поєднуються моторошні мотиви Лавкрафта і тривожно гладка естетика Гігера. Але, мабуть, головною родзинкою є несподівана поява повністю робочого радіокерованого автомобіля, здатного без зусиль мчати по всьому світу і навіть підніматися по вертикальних поверхнях. Короткий тизер цього маленького швидкісного автомобіля в дії безумовно викликав у багатьох спогади про класичні перегони на NES, але без розчарування від постійних сутичок з піксельними стінами.

Розробники продемонстрували нові набори меблів на тематику біомів "багрянець" і "псування" Фото: Re-Logic

Провідний розробник Ендрю "Redigit" Спінкс одного разу пожартував: "Terraria ніколи не помре, поки є останнє оновлення", і, схоже, фанати цілком із ним згодні. З урахуванням зростаючого ажіотажу навколо версії 1.4.5, Terraria, схоже, приречена залишатися популярною далеко за межами цієї останньої "фінальної" глави — можливо, навіть підготувавши ґрунт для неминучого сьомого "останнього" оновлення десь у майбутньому.

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