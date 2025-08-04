RC-машинка і хорори Лавкрафта: що відомо про дату виходу "останнього" патча Terraria
Коли у 2020 році вийшло ймовірно останнє оновлення Terraria, мало хто міг припустити, що через п'ять років гравці знову рахуватимуть дні до виходу чергового "останнього" патча. І ось, у 2025 році, Terraria 1.4.5 готується до виходу — технічно шосте останнє оновлення гучної пісочниці.
Незважаючи на те, що розробник Re-Logic запевняє фанатів, що розробка триває повним ходом, точна дата випуску залишається в секреті, що викликало небувалий ажіотаж, повідомляє GamesRadar+. У своєму недавньому блозі "Стан гри" Re-Logic відкрито визнали розчарування з приводу відсутності конкретних термінів випуску, але підтвердили свій намір випустити оновлення якомога швидше.Важливо
Щоб посилити проєкт, до нього приєдналася компанія DR Studios, розробники консольної та мобільної версій Terraria, яка тісно співпрацює у вирішенні основних завдань, що стосуються всіх платформ. Такий підхід уже помітно прискорив прогрес глобального оновлення.
Поглянувши на деякі з майбутніх нововведень, можна відзначити нові набори меблів, в яких поєднуються моторошні мотиви Лавкрафта і тривожно гладка естетика Гігера. Але, мабуть, головною родзинкою є несподівана поява повністю робочого радіокерованого автомобіля, здатного без зусиль мчати по всьому світу і навіть підніматися по вертикальних поверхнях. Короткий тизер цього маленького швидкісного автомобіля в дії безумовно викликав у багатьох спогади про класичні перегони на NES, але без розчарування від постійних сутичок з піксельними стінами.
Провідний розробник Ендрю "Redigit" Спінкс одного разу пожартував: "Terraria ніколи не помре, поки є останнє оновлення", і, схоже, фанати цілком із ним згодні. З урахуванням зростаючого ажіотажу навколо версії 1.4.5, Terraria, схоже, приречена залишатися популярною далеко за межами цієї останньої "фінальної" глави — можливо, навіть підготувавши ґрунт для неминучого сьомого "останнього" оновлення десь у майбутньому.
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