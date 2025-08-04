InZoi удивит игроков: разработчики выложили трейлер нового острова с уникальным геймплеем

Разработчики из inZoi Studio представили новый трейлер будущего крупного бесплатного обновления к своему симулятору жизни. Помимо уникальных территорий, трейлер также намекнул на новый необычный геймплей.

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Кахая, город, который скоро появится в inZOI, черпает вдохновение в идеальных туристических местах Индонезии — бирюзовое море, оживленные коралловые рифы и залитая солнцем атмосфера острова, где кошки свободно бродят, как будто они здесь хозяева, стала новой целью для контентного обновления нашумевшей игры. Именно это и показали разработчики, на своем официальном Youtube-канале.

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Новое обновление явно обозначило новый остров как курорт, на который зои будут собираться, выбирая наряды и строя планы на готовящийся тропический отдых. Возможно, на эту территорию можно будет попросту заселиться, как это можно сделать с уже существующими городами, однако все показанное в трейлере намекает на то, что это будет особенный тематический район, с основным упором на новые активности и исследование окружения.

Новый трейлер, показавший как будет выглядеть остров, который предлагают исследовать игрокам

Здесь разработчики уже предложили фанатам заняться рыбалкой, фермерством и исследовать местность, однако их последние кадры намекают на куда более уникальные возможности, которые будут предоставлены зои (управляемые игроком персонажи), посетившим новые места.

Древний храм может стать чем-то большим, чем просто туристической достопримечательностью острова Фото: Krafton Inc

В одном из кадров отчетливо видно древний храм, что сразу вызвало у некоторых игроков предположения о том, что новое обновление может стать своеобразным ответом на некогда популярное дополнение для The Sims 3 World Adventures. В данном аддоне разработчики позволяли игрокам исследовать древние катакомбы, захоронения и храмы, что отлично подходит по тематике новому обновлению.

Курортный город, представленный в трейлере имеет куда более "туристический" вид, чем другая архитектура острова Фото: Krafton Inc

Помимо этого на новых кадрах явно выделился курортный городок, который разительно отличается от местных построек и заставляет задуматься о возможности приобретения новой недвижимости в курортных местах, куда зои смогут приезжать, как это когда-то было в дополнении к The Sims 2 Bon Voyage. Будут ли шумные и проблемные соседи идти в придачу к новоприобретенному жилью, тоже остается под вопросом.

До этого обновления, основным транспортом в игре был автобус, которым можно было путешествовать по районам городов Фото: Krafton Inc

Согласно официальному плану inZOI, Кахая, релиз которого запланирован на август 2025 года, ранее был известен как "Кучингку" во время раннего доступа. Причина смены названия до сих пор скрывется в недрах студии, но "Кахая" означает "свет" на индонезийском и малайском языках, а "Кучингку" переводился как "мой кот", что вписывалось в тематику игры, в которой все так или иначе вращалось вокруг пушистых питомцев. Однако, судя по всему, разработчики посчитали, что именно акцент на солнечных пейзажах острова заслуживает куда большей роли в названии новой локации.

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