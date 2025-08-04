InZoi удивит игроков: разработчики выложили трейлер нового острова с уникальным геймплеем
Разработчики из inZoi Studio представили новый трейлер будущего крупного бесплатного обновления к своему симулятору жизни. Помимо уникальных территорий, трейлер также намекнул на новый необычный геймплей.
Кахая, город, который скоро появится в inZOI, черпает вдохновение в идеальных туристических местах Индонезии — бирюзовое море, оживленные коралловые рифы и залитая солнцем атмосфера острова, где кошки свободно бродят, как будто они здесь хозяева, стала новой целью для контентного обновления нашумевшей игры. Именно это и показали разработчики, на своем официальном Youtube-канале.Важно
Новое обновление явно обозначило новый остров как курорт, на который зои будут собираться, выбирая наряды и строя планы на готовящийся тропический отдых. Возможно, на эту территорию можно будет попросту заселиться, как это можно сделать с уже существующими городами, однако все показанное в трейлере намекает на то, что это будет особенный тематический район, с основным упором на новые активности и исследование окружения.
Здесь разработчики уже предложили фанатам заняться рыбалкой, фермерством и исследовать местность, однако их последние кадры намекают на куда более уникальные возможности, которые будут предоставлены зои (управляемые игроком персонажи), посетившим новые места.
В одном из кадров отчетливо видно древний храм, что сразу вызвало у некоторых игроков предположения о том, что новое обновление может стать своеобразным ответом на некогда популярное дополнение для The Sims 3 World Adventures. В данном аддоне разработчики позволяли игрокам исследовать древние катакомбы, захоронения и храмы, что отлично подходит по тематике новому обновлению.
Помимо этого на новых кадрах явно выделился курортный городок, который разительно отличается от местных построек и заставляет задуматься о возможности приобретения новой недвижимости в курортных местах, куда зои смогут приезжать, как это когда-то было в дополнении к The Sims 2 Bon Voyage. Будут ли шумные и проблемные соседи идти в придачу к новоприобретенному жилью, тоже остается под вопросом.
Согласно официальному плану inZOI, Кахая, релиз которого запланирован на август 2025 года, ранее был известен как "Кучингку" во время раннего доступа. Причина смены названия до сих пор скрывется в недрах студии, но "Кахая" означает "свет" на индонезийском и малайском языках, а "Кучингку" переводился как "мой кот", что вписывалось в тематику игры, в которой все так или иначе вращалось вокруг пушистых питомцев. Однако, судя по всему, разработчики посчитали, что именно акцент на солнечных пейзажах острова заслуживает куда большей роли в названии новой локации.
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