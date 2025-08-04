InZoi здивує гравців: розробники виклали трейлер нового острова з унікальним геймплеєм
Розробники з inZoi Studio представили новий трейлер майбутнього великого безкоштовного оновлення до свого симулятора життя. Крім унікальних територій, трейлер також натякнув на новий незвичайний геймплей.
Кахая, місто, яке незабаром з'явиться в inZOI, черпає натхнення в ідеальних туристичних місцях Індонезії — бірюзове море, жваві коралові рифи та залита сонцем атмосфера острова, де кішки вільно бродять, наче вони тут господарі, стала новою ціллю для тематичного оновлення нашумілої гри. Саме це і показали розробники, на своєму офіційному Youtube-каналі.Важливо
Нове оновлення явно позначило новий острів як курорт, на який зої збиратимуться, обираючи вбрання і будуючи плани на підготовлюваний тропічний відпочинок. Можливо, на цю територію можна буде просто заселитися, як це можна зробити з уже наявними містами, проте все показане в трейлері натякає на те, що це буде особливий тематичний район, з основним акцентом на нові активності та дослідження оточення.
Тут розробники вже запропонували фанатам зайнятися риболовлею, фермерством і досліджувати місцевість, проте їхні останні кадри натякають на значно унікальніші можливості, які нададуть зої (керовані гравцем персонажі), що відвідали нові місця.
В одному з кадрів чітко видно стародавній храм, що відразу викликало у деяких гравців припущення про те, що нове оновлення може стати своєрідною відповіддю на колись популярне доповнення для The Sims 3 World Adventures. У цьому аддоні розробники давали змогу гравцям досліджувати стародавні катакомби, поховання і храми, що відмінно підходить за тематикою новому оновленню.
Крім цього, на нових кадрах явно виділилося курортне містечко, яке разюче відрізняється від місцевих будівель і змушує замислитися про можливість придбання нової нерухомості в курортних місцях, куди зої зможуть приїжджати, як це колись було в додатку до The Sims 2 Bon Voyage. Чи будуть галасливі та проблемні сусіди йти на додачу до новопридбаного житла, теж залишається під питанням.
Згідно з офіційним планом inZOI, Кахая, реліз якого заплановано на серпень 2025 року, раніше був відомий як "Кучінгку" під час раннього доступу. Причина зміни назви досі ховається в надрах студії, але "Кахая" означає "світло" індонезійською та малайською мовами, а "Кучінгку" перекладався як "мій кіт", що вписувалося в тематику гри, в якій усе так чи інакше оберталося навколо пухнастих вихованців. Однак, судячи з усього, розробники вирішили, що саме акцент на сонячних пейзажах острова заслуговує на значно більшу роль у назві нової локації.
Раніше Фокус розповідав, як фанати розкрили страшну таємницю Super Paper Mario. Гравці з'ясували, що водопровідник вирушає в "Underwhere", незвичайний замінник пекла від Nintendo.
Згодом стало відомо, що мультик про пригоди двох братів-водопровідників продовжує набувати популярності. Фільм упевнено тримається в 10-ці найкращих і не втрачає своїх позицій уже кілька місяців.