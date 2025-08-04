InZoi здивує гравців: розробники виклали трейлер нового острова з унікальним геймплеєм

Розробники з inZoi Studio представили новий трейлер майбутнього великого безкоштовного оновлення до свого симулятора життя. Крім унікальних територій, трейлер також натякнув на новий незвичайний геймплей.

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Кахая, місто, яке незабаром з'явиться в inZOI, черпає натхнення в ідеальних туристичних місцях Індонезії — бірюзове море, жваві коралові рифи та залита сонцем атмосфера острова, де кішки вільно бродять, наче вони тут господарі, стала новою ціллю для тематичного оновлення нашумілої гри. Саме це і показали розробники, на своєму офіційному Youtube-каналі.

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Нове оновлення явно позначило новий острів як курорт, на який зої збиратимуться, обираючи вбрання і будуючи плани на підготовлюваний тропічний відпочинок. Можливо, на цю територію можна буде просто заселитися, як це можна зробити з уже наявними містами, проте все показане в трейлері натякає на те, що це буде особливий тематичний район, з основним акцентом на нові активності та дослідження оточення.

Новий трейлер, який показав, який вигляд матиме острів, який пропонують досліджувати гравцям

Тут розробники вже запропонували фанатам зайнятися риболовлею, фермерством і досліджувати місцевість, проте їхні останні кадри натякають на значно унікальніші можливості, які нададуть зої (керовані гравцем персонажі), що відвідали нові місця.

Стародавній храм може стати чимось більшим, ніж просто туристичною визначною пам'яткою острова Фото: Krafton Inc

В одному з кадрів чітко видно стародавній храм, що відразу викликало у деяких гравців припущення про те, що нове оновлення може стати своєрідною відповіддю на колись популярне доповнення для The Sims 3 World Adventures. У цьому аддоні розробники давали змогу гравцям досліджувати стародавні катакомби, поховання і храми, що відмінно підходить за тематикою новому оновленню.

Курортне місто, представлене в трейлері, має куди більш "туристичний" вигляд, ніж інша архітектура острова Фото: Krafton Inc

Крім цього, на нових кадрах явно виділилося курортне містечко, яке разюче відрізняється від місцевих будівель і змушує замислитися про можливість придбання нової нерухомості в курортних місцях, куди зої зможуть приїжджати, як це колись було в додатку до The Sims 2 Bon Voyage. Чи будуть галасливі та проблемні сусіди йти на додачу до новопридбаного житла, теж залишається під питанням.

До цього оновлення, основним транспортом у грі був автобус, яким можна було подорожувати районами міст Фото: Krafton Inc

Згідно з офіційним планом inZOI, Кахая, реліз якого заплановано на серпень 2025 року, раніше був відомий як "Кучінгку" під час раннього доступу. Причина зміни назви досі ховається в надрах студії, але "Кахая" означає "світло" індонезійською та малайською мовами, а "Кучінгку" перекладався як "мій кіт", що вписувалося в тематику гри, в якій усе так чи інакше оберталося навколо пухнастих вихованців. Однак, судячи з усього, розробники вирішили, що саме акцент на сонячних пейзажах острова заслуговує на значно більшу роль у назві нової локації.

Раніше Фокус розповідав, як фанати розкрили страшну таємницю Super Paper Mario. Гравці з'ясували, що водопровідник вирушає в "Underwhere", незвичайний замінник пекла від Nintendo.

Згодом стало відомо, що мультик про пригоди двох братів-водопровідників продовжує набувати популярності. Фільм упевнено тримається в 10-ці найкращих і не втрачає своїх позицій уже кілька місяців.