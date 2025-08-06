Genshin Impact пропадет с PS4: как не потерять весь прогресс и когда отключат игру

Genshin Impact официально прекращает поддержку PlayStation 4. HoYoVerse подтвердила, что игра исчезнет из PlayStation Store 10 сентября 2025 года, а все внутриигровые покупки будут закрыты в 2026 году, а немногим позже закончится и поддержка.

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Полная поддержка серверов и системы закончится 8 апреля 2026 года, сообщается на сайте HoYoLab. Это решение было принято после появления еще в середине 2024 года сообщений об ухудшении производительности устаревшего оборудования.

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Genshin Impact — ролевая игра с элементами гача в открытом мире, в которой игроки исследуют обширные локации, сражаются с врагами и собирают персонажей с помощью случайных выпадений.

По словам разработчиков, PS4 просто не может больше справляться с нагрузкой. В качестве основных причин прекращения поддержки были названы "производительность оборудования" и "размер приложения для платформы". Тем не менее, Genshin Impact будет работать на PS4 после удаления из магазина, по крайней мере, в течение некоторого времени.

Официальный пост с аккаунта Genshin Impact о прекращении поддержки PS4 Фото: HoYoVerse

HoYoVerse призывает игроков перенести свои учетные записи заранее и создала инструменты для этого с помощью электронной почты или QR-кода, которые начнут работать с 17 декабря 2025 года. Перенос также можно выполнить вручную через игровой центр пользователя.

Объявление было сделано одновременно с обновлением требований к оборудованию, связанным с предстоящим патчем 6.0 для Genshin: Song of the Welkin Moon. В то время как игроки на PS5 и Xbox Series X остаются в безопасности, пользователи Android, iOS и ПК должны проверить свои характеристики, чтобы избежать сюрпризов с просадкой производительности и возможностью запуска игры.

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