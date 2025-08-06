Genshin Impact пропаде з PS4: як не втратити весь прогрес і коли відключать гру

Genshin Impact офіційно припиняє підтримку PlayStation 4. HoYoVerse підтвердила, що гра зникне з PlayStation Store 10 вересня 2025 року, а всі внутрішньоігрові купівлі будуть закриті в 2026 році, а трохи пізніше закінчиться і підтримка.

Related video

Повна підтримка серверів і системи закінчиться 8 квітня 2026 року, повідомляється на сайті HoYoLab. Це рішення було ухвалено після появи ще в середині 2024 року повідомлень про погіршення продуктивності застарілого обладнання.

Важливо

Marvel Rivals обмежить командну гру: гравці заявили, що це може стати початком кінця

Genshin Impact — рольова гра з елементами гача у відкритому світі, в якій гравці досліджують великі локації, б'ються з ворогами і збирають персонажів за допомогою випадкових випадінь.

За словами розробників, PS4 просто не може більше справлятися з навантаженням. Основними причинами припинення підтримки були названі "продуктивність обладнання" і "розмір програми для платформи". Проте, Genshin Impact працюватиме на PS4 після видалення з магазину, принаймні протягом деякого часу.

Офіційний пост з акаунта Genshin Impact про припинення підтримки PS4 Фото: HoYoVerse

HoYoVerse закликає гравців перенести свої облікові записи заздалегідь і створила інструменти для цього за допомогою електронної пошти або QR-коду, які почнуть працювати з 17 грудня 2025 року. Перенесення також можна виконати вручну через ігровий центр користувача.

Оголошення було зроблено одночасно з оновленням вимог до обладнання, пов'язаним з майбутнім патчем 6.0 для Genshin: Song of the Welkin Moon. У той час як гравці на PS5 і Xbox Series X залишаються в безпеці, користувачі Android, iOS і ПК повинні перевірити свої характеристики, щоб уникнути сюрпризів з просіданням продуктивності і можливістю запуску гри.

Раніше Фокус писав про те, що спадщина Silent Hill живе і її автори почали роботу над новим моторошним проектом. Кейітіро Тояма, що стоїть за Silent Hill і Siren, щойно випустив дивну суміш горору та екшену Slitterhead, але вже розпочав роботу над новим проектом у Bokeh Game Studio.

Також Фокус писав про холодний прийом Assassin's Creed Shadows японськими гравцями. Сертифікаційна комісія країни зобов'язала Ubisoft внести зміни в гру і присвоїла грі високий віковий рейтинг.