Black Desert Mobile отправилась в Сеул: обновление взорвало игру контентом и ивентами

Black Desert Mobile выпустила свое крупнейшее обновление под названием "Земля утреннего света: Сеул". Это расширение переносит игроков через море в игровую версию Сеула. В обновлении также представлены новый сюжет, враги и долгожданное появление еще одного класса.

Related video

Добавленный в мобильную игру Сеул не ограничивается красивыми фоновыми декорациями, сообщает PocketGamer. Дворец Кенбоккун и ворота Кванхвамун, придают новой локации аутентичности, а новые сюжеты призваны погрузить игроков в корейский фольклор с головой. Четыре сюжетные линии расширяют историю игры, привнося в нее мифических персонажей и новые тайны.

Важно

Распродажа в Steam: Battlefield, Fallout и другие культовые игры по огромной скидке

Black Desert Mobile — это визуально насыщенная MMORPG, которая славится динамичными и красочными сражениями, глубокой настройкой персонажей и обширным открытым миром для исследования, наполненным квестами и активностями. В новом обновлении игроки столкнутся с новыми боссами в Черном храме, где к знакомым врагам присоединятся такие грозные противники, как Самсин, Булгасал и Утури, вдохновленные местной мифологией, а также более сильные версии привычных монстров.

Новый трейлер обновления, дающий представление о его контентном наполнении

Переработка PvP — один из самых важных шагов игры на сегодняшний день. Прежний формат Арены был полностью заменен на "Турнир Бога Воинов". Он разделяет соревновательную игру на спарринг (неформальный 1 на 1), рейтинговый 1 на 1 и бой дуэтом (рейтинговый 2 на 2), все с новыми механиками балансировки. Таким образом разработчики попытались создать условия во время матчей, которые кажутся более тактическими и менее зависимыми от того, у кого лучшее снаряжение.

С обновлением в игру также был добавлен новый класс Seonin. Вооруженный Просветленным Клинком и элементальными шарами, Seonin плавно переходит от точных комбо к взрывным финишным ударам. Его уникальная способность к передвижению, Nail Down, добавляет в его арсенал телепортацию, а призыв Железного Тигра делает зрелищность боев еще более яркой и впечатляющей.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о том, что EA анонсировала бета-версию новой части игры и нюансы новых игровых механик. Путь к анонсу Battlefield 6 был столь же стабильным, как полет вертолета в торнадо в предыдущей части, однако разработчики обещали, что учли все ошибки прошлых игр.