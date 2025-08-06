Black Desert Mobile вирушила до Сеула: оновлення взірвало гру контентом та івентами

Black Desert Mobile випустила своє найбільше оновлення під назвою "Земля ранкового світла: Сеул". Це розширення переносить гравців через море в ігрову версію Сеула. В оновленні також представлені новий сюжет, вороги та довгоочікувана поява ще одного класу.

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Доданий у мобільну гру Сеул не обмежується красивими фоновими декораціями, повідомляє PocketGamer. Палац Кенбоккун і ворота Кванхвамун надають новій локації автентичності, а нові сюжети покликані занурити гравців у корейський фольклор з головою. Чотири сюжетні лінії розширюють історію гри, привносячи в неї міфічних персонажів і нові таємниці.

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Black Desert Mobile — це візуально насичена MMORPG, яка славиться динамічними і барвистими битвами, глибоким налаштуванням персонажів і великим відкритим світом для дослідження, наповненим квестами і активностями. У новому оновленні гравці зіткнуться з новими босами в Чорному храмі, де до знайомих ворогів приєднаються такі грізні супротивники, як Самсін, Булгасал і Утурі, натхненні місцевою міфологією, а також сильніші версії звичних монстрів.

Новий трейлер оновлення, що дає уявлення про його контентне наповнення

Переробка PvP — один з найважливіших кроків гри на сьогоднішній день. Колишній формат Арени був повністю замінений на "Турнір Бога Воїнів". Він розділяє змагальну гру на спаринг (неформальний 1 на 1), рейтинговий 1 на 1 і бій дуетом (рейтинговий 2 на 2), все з новими механіками балансування. У такий спосіб розробники спробували створити умови під час матчів, які здаються більш тактичними та менш залежними від того, хто має найкраще спорядження.

З оновленням у гру також було додано новий клас Seonin. Озброєний Просвітленим Клинком і елементальними кулями, Seonin плавно переходить від точних комбо до вибухових фінішних ударів. Його унікальна здатність до пересування, Nail Down, додає в його арсенал телепортацію, а заклик Залізного Тигра робить видовищність боїв ще яскравішою і вражаючою.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про те, що EA анонсувала бета-версію нової частини гри і нюанси нових ігрових механік. Шлях до анонсу Battlefield 6 був настільки ж стабільним, як політ вертольота в торнадо в попередній частині, проте розробники обіцяли, що врахували всі помилки минулих ігор.