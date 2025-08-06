Silksong снова не выйдет в свет: инсайдер разрушил надежды фанатов

Hollow Knight: Silksong в очередной раз пропускает большие выставки. Несмотря на высокие надежды на ее появление на предстоящем ивэнте Nintendo Indie World, новые сообщения инсайдеров указывают на то, что фанатов ждет лишь больше молчания от разработчиков.

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Последние новости поступили от SwitchForce, источника с надежной репутацией — он был одним из первых, кто предсказал презентацию Nintendo на этой неделе, сообщает My Nintendo News. К сожалению, теперь они подтвердили, что Silksong не будет представлена.

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Это разочарование, заявленное во время дайджеста новостей, касающихся Nintendo на ютуб канале инсайдера, глубоко задело фанатов, которые ждали любой новой информации или новостей о выпуске. Сиквел Silksong приобрел статус долгожданного долгостроя в инди-сцене, и каждое его отсутствие лишь подпитывает спекуляции и мемы. Хотя официальных новостей не поступало, остается небольшая искра надежды: ожидается, что в игре можно будет поиграть на стенде Xbox во время Gamescom в конце этого месяца, что говорит о том, что разработка все еще продолжается за кулисами.

Hollow Knight: Silksong — это продолжение получившей высокие оценки критиков игры Hollow Knight 2017 года, атмосферного 2D-платформера от Team Cherry. В Silksong игроки берут на себя роль Хорнет, свирепую воительницу с быстрым и акробатическим стилем боя. Вторая часть обещает обширное новое королевство для исследования, наполненное смертоносными врагами, сложными платформами и фирменным стилем рисованной графики. Впервые анонсированная еще в далеком феврале 2019 года, Silksong изначально планировалась как DLC, но в итоге превратилась в полноценное продолжение. С тех пор она стала одной из самых ожидаемых инди-игр десятилетия.

Несмотря на продолжающееся молчание, ажиотаж не угас. Скорее, отсутствие новостей только добавило фанатам задора. Все их взоры теперь обращены к Gamescom, где они надеются наконец-то получить долгожданное приключение Хорнет — или, по крайней мере, реальную информацию о том, когда она вернется.

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