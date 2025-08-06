Silksong знову не вийде у світ: інсайдер зруйнував надії фанатів

Hollow Knight: Silksong вкотре пропускає великі виставки. Незважаючи на високі надії на її появу на майбутньому івенті Nintendo Indie World, нові повідомлення інсайдерів вказують на те, що фанатів чекає лише більше мовчання від розробників.

Related video

Останні новини надійшли від SwitchForce, джерела з надійною репутацією — він був одним із перших, хто передбачив презентацію Nintendo цього тижня, повідомляє My Nintendo News. На жаль, тепер вони підтвердили, що Silksong не буде представлена.

Важливо

Розробка The Elder Scrolls VI може затягнутися: що відомо про гру і коли буде реліз

Це розчарування, заявлене під час дайджесту новин, що стосуються Nintendo на ютуб каналі інсайдера, глибоко зачепило фанатів, які чекали на будь-яку нову інформацію чи новини про випуск. Сиквел Silksong набув статусу довгоочікуваного довгобуду в інді-сцені, і кожна його відсутність лише підживлює спекуляції та меми. Хоча офіційних новин не надходило, залишається невеличка іскра надії: очікується, що в гру можна буде пограти на стенді Xbox під час Gamescom наприкінці цього місяця, що говорить про те, що розробка все ще триває за лаштунками.

Hollow Knight: Silksong — це продовження гри Hollow Knight 2017 року, що отримала високі оцінки критиків, атмосферного 2D-платформера від Team Cherry. У Silksong гравці беруть на себе роль Хорнет, люту войовницю зі швидким і акробатичним стилем бою. Друга частина обіцяє велике нове королівство для дослідження, наповнене смертоносними ворогами, складними платформами і фірмовим стилем мальованої графіки. Вперше анонсована ще в далекому лютому 2019 року, Silksong спочатку планувалася як DLC, але в підсумку перетворилася на повноцінне продовження. Відтоді вона стала однією з найбільш очікуваних інді-ігор десятиліття.

Незважаючи на триваюче мовчання, ажіотаж не згас. Швидше, відсутність новин тільки додала фанатам запалу. Усі їхні погляди тепер звернені до Gamescom, де вони сподіваються нарешті отримати довгоочікувану пригоду Хорнет — або, принаймні, реальну інформацію про те, коли вона повернеться.

Раніше Фокус писав про те, що Bethesda створює "щось інше", говорячи про The Elder Scrolls VI. Давній розробник з Bethesda Game Studios Курт Кульманн поділився відвертими думками про гру, у створенні якої він брав участь, але в розробці якої цього разу не братиме участі.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.