Прощай, классика: Square Enix заменит стратегию экшеном в The Adventures of Elliot

Команда Asano из Square Enix, наиболее известная по играм Octopath Traveler и Bravely Default, изучает новую территорию. Их последний проект, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, заменит привычные пошаговые сражения на динамичный геймплей — больше похожий на Zelda, чем на Final Fantasy, и это сделано намеренно.