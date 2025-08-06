Прощай, классика: Square Enix заменит стратегию экшеном в The Adventures of Elliot

Команда Asano из Square Enix, наиболее известная по играм Octopath Traveler и Bravely Default, изучает новую территорию. Их последний проект, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, заменит привычные пошаговые сражения на динамичный геймплей — больше похожий на Zelda, чем на Final Fantasy, и это сделано намеренно.

Related video

По словам продюсера Томоя Асано, этот сдвиг призван привлечь более широкую аудиторию, не оттолкнув при этом преданных поклонников студии, сообщает GamesRadar+. Представленная на недавней выставке Nintendo Direct Partner Showcase, The Adventures of Elliot сразу привлекла внимание своей роскошной HD-2D графикой.

Важно

Silksong снова не выйдет в свет: инсайдер разрушил надежды фанатов

Многие сначала приняли ее за еще одну игру серии Octopath, и это понятно — ведь она создана теми же людьми, которые определили ретро-модернистский стиль RPG. Но на этот раз стало понятно, что больше нет сетки поля, нет поочередности ходов — только плавные и быстрые движения меча двигали геймплей.

Асано объясняет смену жанра как естественную эволюцию игр и студии. От традиционных JRPG-корней Octopath до тактического стиля Triangle Strategy команда постепенно расширяла свои творческие возможности. Переход к action RPG был следующим логичным шагом. "Мы постепенно сменяли жанр, — сказал он, — и бросить вызов себе с экшн-RPG показалось нам хорошим направлением".

Это не значит, что студия отказывается от своего тактического и пошагового прошлого. The Adventures of Elliot по-прежнему пропитана ностальгией, воплощая дух классических игр серий Mana и Zelda. Игроков ожидает яркий ближний бой, перестрелки с луком и обилия разрушаемых горшков. Игра может не быть пошаговой, но ДНК старой школы приключений, которой славится Asano, глубоко укоренилась в ней.

Игра The Adventures of Elliot выйдет в следующем году на Nintendo Switch 2, PS5, Xbox и ПК. Это смелый и по-своему рискованный шаг для Team Asano, но он может открыть дверь для новой волны поклонников RPG, что крайне важно в современной индустрии видеоигр.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о том, что Silent Hill f кардинально сменит геймплей. Пока фанаты гадают, как новая игра впишется в франшизу, продюсер Мотои Окамото и режиссер Эл Янг дают понять одно — она не впишется и будет чем-то новым.