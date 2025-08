Прощавай, класика: Square Enix замінить стратегію екшеном у The Adventures of Elliot

Команда Asano з Square Enix, найбільш відома за іграми Octopath Traveler і Bravely Default, вивчає нову територію. Їхній останній проект, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, замінить звичні покрокові битви на динамічний геймплей — більше схожий на Zelda, ніж на Final Fantasy, і це зроблено навмисно.