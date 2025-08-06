Прощавай, класика: Square Enix замінить стратегію екшеном у The Adventures of Elliot

Команда Asano з Square Enix, найбільш відома за іграми Octopath Traveler і Bravely Default, вивчає нову територію. Їхній останній проект, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, замінить звичні покрокові битви на динамічний геймплей — більше схожий на Zelda, ніж на Final Fantasy, і це зроблено навмисно.

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За словами продюсера Томоя Асано, це зрушення покликане залучити ширшу аудиторію, не відштовхнувши водночас відданих шанувальників студії, повідомляє GamesRadar+. Представлена на нещодавній виставці Nintendo Direct Partner Showcase, The Adventures of Elliot одразу привернула увагу своєю розкішною HD-2D графікою.

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Багато хто спочатку сприйняв її за ще одну гру серії Octopath, і це зрозуміло — адже вона створена тими самими людьми, які визначили ретро-модерністський стиль RPG. Але цього разу стало зрозуміло, що більше немає сітки поля, немає почерговості ходів — тільки плавні та швидкі рухи меча рухали геймплей.

Асано пояснює зміну жанру як природну еволюцію ігор і студії. Від традиційних JRPG-коріння Octopath до тактичного стилю Triangle Strategy команда поступово розширювала свої творчі можливості. Перехід до action RPG був наступним логічним кроком. "Ми поступово змінювали жанр, — сказав він, — і кинути виклик собі з екшн-RPG здалося нам хорошим напрямком".

Це не означає, що студія відмовляється від свого тактичного і покрокового минулого. The Adventures of Elliot, як і раніше, просякнута ностальгією, втілюючи дух класичних ігор серій Mana і Zelda. Гравців очікує яскравий ближній бій, перестрілки з луком і велика кількість зруйнованих горщиків. Гра може не бути покроковою, але ДНК старої школи пригод, якою славиться Asano, глибоко вкоренилася в ній.

Гра The Adventures of Elliot вийде наступного року на Nintendo Switch 2, PS5, Xbox і ПК. Це сміливий і по-своєму ризикований крок для Team Asano, але він може відкрити двері для нової хвилі шанувальників RPG, що вкрай важливо в сучасній індустрії відеоігор.

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